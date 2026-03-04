Notenwechsel mit Wien: “Meloni wird Zusage einhalten”

Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher geht davon aus, dass Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ihre Zusage einhalten wird, Wien über die Reform des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol offiziell zu informieren.

Gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA verwies Kompatscher darauf, dass es seit 2014 – also seit der Regierung Renzi – eine gefestigte Praxis zwischen Italien und Österreich gebe, wonach Rom entsprechende Schritte im Zusammenhang mit dem Autonomiestatut Wien mitteilt.

„Es gibt in dieser Hinsicht seit 2014 eine konsolidierte Praxis zwischen den Staaten“, erklärte Kompatscher. Zudem liege eine ausdrückliche Zusage der Regierungschefin vor, diese Vorgehensweise auch im aktuellen Fall fortzuführen. „Ich gehe davon aus, dass die Ministerpräsidentin ihr gegebenes Wort halten wird“, so der Landeshauptmann.