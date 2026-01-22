Von Bozen direkt nach Thessaloniki

Familienurlaub in Thessaloniki – Sonne, Sand und Meer für Groß und Klein - Foto: © SkyAlps

Sonne, Strand und gemeinsame Abenteuer – Thessaloniki ist ideal für Familien, die Erholung und Erlebnis kombinieren möchten. Ab Juni bringt Sie SkyAlps direkt von Bozen in die lebendige Metropole Nordgriechenlands, die mit traumhaften Stränden, familienfreundlichen Aktivitäten und Kultur überzeugt.

Nur eine kurze Fahrt von Thessaloniki entfernt, wartet Chalkidiki mit traumhaften Stränden auf Familien. Die drei „Fingers“ der Halbinsel – Kassandra, Sithonia und Athos – bieten flaches Wasser, feinen Sand und sichere Buchten.

•Kassandra: Breite Sandstrände wie Hanioti oder Pefkohori, familienfreundliche Tavernen und flach abfallendes Wasser. Ideal für Kinder zum Planschen und Sandburgenbauen.

•Sithonia: Ruhiger, naturbelassener, z. B. Kalami oder Sarti Beach, perfekt für Familien, die Erholung suchen.

•Perea & Agia Triada: Nur 20 Minuten von Thessaloniki entfernt, kurze Anfahrt, flaches Wasser, Promenade mit Cafés und Tavernen.

Hier verbinden Familien Erholung, Sonne und Aktivitäten: Schwimmen, Sandburgen, Kajakfahren oder kleine Bootsausflüge zu versteckten Buchten. Chalkidiki ist der perfekte Mix aus Natur, Strand und griechischem Lebensgefühl – ideal für unvergessliche Familienmomente.

Auch die Stadt selbst bietet Highlights: das Aquarium, das archäologische Museum oder ein Spaziergang durch den Weißen Turm sorgen für lehrreiche und unterhaltsame Momente. In traditionellen Tavernen gibt es frischen Fisch, Meze oder süße Baklava– gemeinsames Schlemmen macht den Urlaub noch schöner.

