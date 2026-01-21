Aktuelle Seite: Home > Chronik > Stadtpolizei setzt Kontrollen in Bussen fort
Bozen

Stadtpolizei setzt Kontrollen in Bussen fort

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 17:15 Uhr
Von: luk

Bozen – Die Stadtpolizei Bozen wird auch in den kommenden Wochen verstärkt Kontrollen in den Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs durchführen. Ziel der Maßnahmen ist es, die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen und die korrekte Nutzung der Fahrzeuge sicherzustellen.

Bereits am gestrigen Nachmittag und Abend (20. Jänner 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Stadtpolizei gemeinsam mit dem Kontrollpersonal der SASA Überprüfungen in mehreren Bussen sowie auf als besonders kritisch eingestuften Linien durch. Im Unterschied zu früheren Einsätzen, bei denen es zu einer Anzeige wegen verweigerter Ausweisleistung gekommen war, verliefen die jüngsten Kontrollen ohne Zwischenfälle.

Nach Angaben der Stadtpolizei stießen die Maßnahmen bei Fahrgästen sowie bei Busfahrerinnen und Busfahrern auf positive Rückmeldungen. Auch die Geschäftsführung der SASA zeigte sich mit dem Ablauf der Kontrollen zufrieden.

Wie Stadtpolizeikommandant Fabrizio Piras erklärte, sollen die Überprüfungen künftig in regelmäßigen Abständen und mit der nötigen Sorgfalt fortgesetzt werden. Ziel sei es, einen sicheren und effizient funktionierenden öffentlichen Verkehr für alle Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten.

