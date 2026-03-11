Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kritik an neuem Messerverbot
Schützen tragen oft ein Trachtenbesteck

Kritik an neuem Messerverbot

Mittwoch, 11. März 2026 | 16:18 Uhr
Ein polizeilich sichergestelltes Messer (Symbolbild)
APA/APA/dpa/Paul Zinken
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Ein Passus im neuen staatlichen Sicherheitsdekret sorgt in Südtirol für Kritik. Demnach soll das Mitführen bestimmter Klappmesser künftig ausdrücklich verboten sein: Betroffen sind Taschenmesser mit einer Klingenlänge von mehr als fünf Zentimetern, spitzer Klinge und Feststellmechanismus. Bei Verstößen drohen laut der neuen Regelung strafrechtliche Konsequenzen bis hin zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Der Bozner Anwalt Nicola Canestrini sieht darin eine problematische Verschärfung der bisherigen Rechtslage, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Nach geltendem Recht werde das Mitführen von Gegenständen, die als Waffen verwendet werden können, bereits geahndet, wenn kein „gerechtfertigter Grund“ vorliegt. Ein Taschenmesser, das etwa von Wanderern oder Pilzsammlern bei Outdoor-Aktivitäten mitgeführt werde, habe bislang in der Regel als solcher gerechtfertigter Grund gegolten. Auch künftig könnten Betroffene im Einzelfall darauf verweisen, dennoch drohten zunächst Anzeige, Eintragung ins Ermittlungsregister, Anwaltskosten und Zeitverlust. In vielen Fällen könne das Verfahren später zwar eingestellt werden, so Canestrini, dennoch entstehe für Betroffene ein erheblicher Aufwand.

Auch der Südtiroler Schützenbund kritisiert den Passus scharf. Landeskommandant Christoph Schmid spricht von einer Kriminalisierung von Alltagsgegenständen und Brauchtum. In Südtirol würden etwa viele Schützen zur Tracht ein sogenanntes Trachtenbesteck – Messer und Gabel in der Lederhose – tragen. Dabei handle es sich um einen traditionellen Bestandteil der Tracht und nicht um eine Waffe. Der Schützenbund fordert daher die Südtiroler Politik auf, sich für eine Streichung der Regelung einzusetzen.

SSB/Richard Andergassen

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
48
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
Kommentare
48
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
45
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
39
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Kommentare
30
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 