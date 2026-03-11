“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”

Von: mk

Bozen – Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Madeleine Rohrer zeigt sich entsetzt. Die Gemeinden, die vom Bettenstopp ausgenommen werden sollen, hat die Landesregierung nun in einer Liste zusammengefasst. Rohrer kritisiert vor allem die Länge der Liste.

Insgesamt geht es um 56 Gemeinden – also mehr als doppelt so viele, wie ursprünglich versprochen. In fast der Hälfte aller Südtiroler Gemeinden werde der Bettenstopp damit weiter ausgehöhlt, kritisiert Rohrer: „Es geht um jene Orte, in denen Unternehmen und Investoren weitere fünf Jahre Zeit bekommen, um ihr Chalet, Hotel oder Resort zu bauen.“

SVP-Obmann Dieter Steger habe noch vor wenigen Wochen gegenüber den Medien beruhigt, es würde sich um maximal 25 Gemeinden handeln, bemängelt Rohrer. So viele strukturschwache Gemeinden, die gleichzeitig von Abwanderung bedroht sind, gebe es in Südtirol gar nicht. Ausnahmen sollten „äußerst restriktiv“ gewährt werden.

Wörtlich schreibt Rohrer in einem Beitrag auf Facebook: