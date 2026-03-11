Spritpreise entwickelten sich am Dienstag stabil

Von: APA/Reuters

Die Preise an den Tankstellen sind hierzulande am gestrigen Dienstag zumindest nicht mehr deutlich gestiegen. Ein Liter Diesel kostete im österreichweiten Durchschnitt 1,954 Euro, für Superbenzin bezahlte man im Schnitt 1,744 Euro, zeigt der Spritpreisrechner der Regulierungsbehörde E-Control. Dabei war Tanken allgemein im Burgenland am günstigsten, am teuersten tankte man Diesel in Salzburg, Tirol, in der Steiermark und Wien. Superbenzin kostete in Tirol am meisten.

Am Montag hatte Diesel im Durchschnitt noch 1,959 Euro gekostet, den Liter Superbenzin tankte man um 1,729 Euro. Die E-Control veröffentlicht die Durchschnittspreise des Vortages täglich um acht Uhr. Tankstellen dürfen ihre Preise nur einmal pro Tag um 12 Uhr erhöhen, Preissenkungen sind hingegen laufend möglich.

Spekulationen über eine Rekord-Freigabe von Ölreserven haben die Ölpreise am Mittwoch weiter sinken lassen. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge erwägt die Internationale Energieagentur (IEA) wegen möglicher Engpässe im Zuge des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um ein Prozent auf 86,92 Dollar (74,67 Euro). Die US-Sorte WTI notierte 0,4 Prozent schwächer bei 83,10 Dollar. Nach einem historischen Preissprung zum Wochenanfang hatten die Ölpreise bereits am Dienstag um mehr als elf Prozent nachgegeben.