Meraner Ortspolizei lässt Autowracks entfernen

Meran – Die Meraner Ortspolizei intensiviert ihr Vorgehen gegen herrenlose Fahrzeuge, die in der Stadt abgestellt wurden. Nach einer Verschrottungswelle zu Wochenbeginn wurden am Dienstag sechs weitere Wracks am Bahnhof in Untermais entfernt.

Die Meraner Stadtpolizei räumt weiter auf: Bereits am Montag konnten zahlreiche Fahrzeuge, die im städtischen Depot zwischengelagert waren, endgültig verschrottet werden. Am gestrigen Dienstag folgte der nächste Schritt am Bahnhof in Untermais: Sechs Fahrzeuge, um die sich offenbar niemand mehr kümmert, konnten dort abgeschleppt werden.

Bevor die Fahrzeuge den Weg in die Schrottpresse finden, durchlaufen sie ein festgeschriebenes Verfahren: Nach einer Überprüfung durch die Stadtwerke muss eine gesetzliche Wartefrist von drei Monaten eingehalten werden.

Laut Angaben der Stadtpolizei wurden in Meran rund 20 weitere Fahrzeuge gemeldet, die auf ihre Entfernung warten. Wie die Ordnungskräfte mitteilen, wird damit gerechnet, dass die Zahl weiter steigt. Eine entsprechende Tendenz zeichne sich bereits seit Jahren ab.