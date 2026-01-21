Starke Wölfe: Souveräner Sieg gegen den Tabellenführer

Von: ka

Bruneck – Mit drei Siegen und viel Selbstvertrauen im Rücken startet der HC Pustertal Falkensteiner in die nächste Englische Woche. Zum Auftakt erwartet das Publikum in der Intercable Arena am Mittwoch ein echter Eishockeyleckerbissen, denn der Tabellenführer EC KAC kommt nach Bruneck. Head Coach Jason Jaspers muss heute auf Cole Bardreau verzichten, dafür kehren die beiden Verteidiger Jon Blum und Adam Almquist ins Line-up zurück.

Die Gäste aus Kärnten zeigen von der ersten Sekunde an, dass sie nicht ohne Grund von der Tabellenspitze lachen. Trotz zahlreicher Absenzen üben sie offensiv sehr viel Druck aus, hinten stehen sie kompakt und machen aggressiv die Räume dicht. Erst nach gut neun Minuten kommen die Wölfe erstmals gefährlich vors Tor der Gäste, Sebastian Dahm macht die Doppelchance von Lobis und Bowlby aber zunichte. Die Rotjacken ihrerseits haben bei einem Weitschuss von Gerrit Böhs in den Slot die Möglichkeit zur Führung. Ein Unterzahlspiel nach Offensivfoul von Deluca bleibt folgenlos. Nach Ablauf der Strafe versucht Bowlby eine Deflection nach Lauridsen-Distanzschuss. In der Schlussphase des ersten Drittels gelingt es den Wölfen, sich in der offensiven Zone festzusetzen. Luca Zanatta wird von Purdeller hinter dem Tor bedient, sein Abstauber wird mehrfach abgefälscht und landet schlussendlich im Tor – 1:0 für den HCP. In der Schlussminute gewinnt die Partie etwas an Härte, als Eddie Pasquale von Simeon Schwinger touchiert wird und Daniel Glira sich den Klagenfurter vorknöpft.

Nach der Pause kommen die Wölfe zu einem Powerplay, es gelingt ihnen aber nicht, daraus Kapital zu schlagen. Kurz darauf wendet sich das Blatt, bei einem Klagenfurter Konter greift Rueschhoff zu unerlaubten Mitteln. Im folgenden Unterzahlspiel werden die Wölfe vom KAC im eigenen Drittel eingeschnürt, und der mit Speed anstürmende Mathias From hat alle Zeit der Welt, Maß zu nehmen und mit einem platzierten Schuss zum 1:1 auszugleichen. Ein Gerangel zwischen Ierullo und Herburger endet mit einer weiteren Strafe gegen den Pusterer Angreifer, diesmal klappt das Penaltykilling aber wie am Schnürchen. Im Anschluss braucht der HC Pustertal einige Zeit, um wieder ins Spiel zu finden, mit Fortdauer der Partie gelingt dies auch immer besser. Eine starke Druckphase der Wölfe gipfelt in mehreren Topchancen für die Hausherren, die den Kasten von Sebastian Dahm unter Dauerbeschuss nehmen. Die besten Möglichkeiten haben Austin Rueschhoff im Slot und Henry Bowlby, dessen versuchter Abfälscher nur mit größter Mühe vom KAC-Schlussmann abgewehrt werden kann. Beim Stand von 1:1 geht es zum zweiten Pausentee.

Die Druckphase der Wölfe geht auch nach der Pause weiter, bei einem Überzahlspiel lassen sie den Puck geschickt kreisen und kommen zu mehreren guten Chancen: Zuerst scheitert Bowlby im Slot, dann setzt Di Tomaso den Puck knapp über die Querlatte. Der Treffer für die Schwarz-Gelben fällt aber erst nach dem Powerplay, Matthias Mantinger fährt mit viel Schwung in die offensive Zone und überwindet Sebastian Dahm mit einem verdeckten Schuss zwischen die Schoner zur erneuten 2:1-Führung. Die Wölfe drehen nun auf und haben mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen: Zanatta setzt den Puck nur knapp am Pfosten vorbei, kurz darauf bringen Ierullo und Purdeller freistehend Sebastian Dahm in Bedrängnis. Die Rotjacken stecken aber nicht auf: Nach einem individuellem Pusterer Abwehrfehler setzt sich Herburger gegen seinen Gegenspieler durch und legt quer auf Matt Fraser, der unbedrängt abzieht und den 2:2-Ausgleich erzielt. In der 52. Minute dürfen die Wölfe erneut im Powerplay ran, aber Jon Blum trifft mit einem Wristshot nur den Pfosten. Drei Minuten vor Schluss dürfen die über 2.500 Zuseher in der Intercable Arena dann doch jubeln: bei einem Konter legt Alan Lobis den Puck zurück auf Henry Bowlby, der mit einem unhaltbaren Schuss ins Kreuzeck zum 3:2 trifft. Eineinhalb Minuten vor Schluss nimmt der KAC den Torhüter vom Eis. Die Schlussoffensive der Rotjacken verpufft jedoch ins Nichts, und so darf der HC Pustertal einen verdienten Sieg gegen den Tabellenführer feiern.

Für die Wölfe bleibt nur wenig Zeit zum Ausruhen, beim Auswärtstrip am Freitag und Samstag in den “fernen Osten” gilt es, in Wien und Fehervar die direkte Playoffqualifikation endgültig in trockene Tücher zu bringen.

HC Falkensteiner Pustertal – EC-KAC 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Referees: PIRAGIC, ZRNIC, Puff, Zgonc

Goals HCP: 1:0 Zanatta L. (17.), 2:1 Mantinger M. (44.), 3:2 Bowlby H. (57.)

Goals KAC: 1:1 From M. (27./PP1), 2:2 Fraser M. (49.)