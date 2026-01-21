Aktuelle Seite: Home > Politik > 12.000 Betten zusätzlich verträgt das Land laut Dachverband nicht
"Genug ist genug"

12.000 Betten zusätzlich verträgt das Land laut Dachverband nicht

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 15:20 Uhr
Hotel Bett
pexels/andrea davis
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Nachrichten aus der SVP-Leitung sind für den Dachverband- für Natur- und Umweltschutz ein Schlag ins Gesicht. „Aus der Sicht des Landschafts- und Wasserverbrauchs sind zusätzliche 12.000 Betten ein No-Go, ganz zu schweigen von der zusätzlichen Belastung durch eine Lawine an Autoverkehr“, erklärt der Dachverband in einer Aussendung.

Das Tourismusland Südtirol ächze aus allen Nähten, 38 Millionen Nächtigungen würden zur Last. „Schon jetzt sind unsere Straßen nicht mehr imstande, den touristischen Autoverkehr abzuwickeln. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind häufig überlastet, sodass die hier lebenden Menschen in ihrem Alltag eingeschränkt sind. 12.000 Betten bedeuten umgerechnet über 100 neue Hotelbauten, die wiederum viele Hektar Landschaft zerstören, gesunde Böden versiegeln und große Trinkwassermengen benötigen“, so der Dachverband.

12.000 zusätzliche Betten würden bedeuten, dass neue Angebote folgen würden: Es brauche neue Seilbahnen für die Sommertouristen, breitere Schipisten, mehr Speicherbecken, mehr Schneekanonen, mehr Parkplätze, mehr Straßen und mehr Energie. „Der CO2-Ausstoß im Lande wird durch diese Entscheidung erst recht befeuert, so werden wir unsere Klimaziele niemals erreichen“, erklärt der Geschäftsführer Hanspeter Staffler die Folgen.

Der Dachverband ist enttäuscht und fragt sich, wo die ausgleichende, verantwortungsvolle und zukunftsfähige Hand der Landespolitikerinnen und -politiker bleibe. Nur weil die Tourismusindustrie und viele Gemeinden mehr Betten fordern, heiße das noch lange nicht, dass diese Wünsche ein Segen für das Land seien. „Im Gegenteil, die Summe von Einzelwünschen kann das Fass zum Überlaufen bringen. Schon jetzt stöhnen Teile der Bevölkerung unter der Touristenlast und die Tourismustreibenden stöhnen auch, wenn es um Mitarbeitergewinnung geht.“

Südtirol brauche Tourismus in Maßen und nicht in Massen. „Der Landtag ist daher gut beraten, diesen Vorschlag der SVP-Leitung klar und deutlich abzulehnen“, fordert die Vorsitzende des Dachverbandes Elisabeth Ladinser. Denn noch mehr Touristenbetten bringe einen Rattenschwanz an negativen Folgen mit sich, die weder der Landschaft noch der hier lebenden Bevölkerung guttun würden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
78
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
39
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
25
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
24
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 