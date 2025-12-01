Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Ranking der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore

Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze

Montag, 01. Dezember 2025 | 10:45 Uhr
Bozen Guntschna Luftbild
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Trient – Das Trentino-Südtirol dominiert weiterhin im nationalen Ranking zur Lebensqualität: Wie aus der jüngsten Erhebung der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore hervorgeht, thronen die Städte Trient und Bozen weiterhin an der Spitze. Beide Städte verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr um jeweils eine Position und führen nun die Rangliste an. Komplettiert wird das Podium durch eine weitere Stadt aus dem Nordosten: Udine.

Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Die Untersuchung für das Jahr 2025, die insgesamt 107 Provinzen bewertet, bestätigt einen anhaltenden Trend: Während Trient seit 1990 bis heuer insgesamt dreimal an erster Stelle stand, landete es dreimal auf dem zweiten und neunmal auf dem dritten Platz. Bozen holte sich sogar fünfmal Gold, zehnmal Silber und viermal Bronze.

Schlusslichter der Rangliste sind hingegen laut Nachrichtenagentur Ansa Crotone, Syrakus und Reggio Calabria, die alle im Süden Italiens liegen.

Insgesamt wurden 90 statistische Indikatoren von zertifizierten Quellen herangezogen, um die Lebensqualität in den einzelnen Gebieten zu messen.

Stärken und Schwächen im Detail

Trient und Bozen glänzen insbesondere im Bereich „Wirtschaft und Arbeit“. Nachholbedarf besteht jedoch laut Statistik im Kapitel „Justiz und Sicherheit“, wo Trient auf Platz 19 und Bozen auf Platz 32 landete.

Für das Trentino ist die Spitzenposition vor allem eine Bestätigung der bisherigen Entwicklung: Die autonome Provinz konnte bereits zwei Einzelwertungen des Jahres für sich entscheiden – den Sportlichkeitsindex sowie das urbane Ökosystem, die im September und Oktober veröffentlicht wurden. Auch Bozen hat sich um einen Platz verbessert und liegt nun an zweiter Stelle.

Kompatscher freut sich über Bestätigung, mahnt aber zu Vorsicht

Auch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher äußerte sich zur Klassifizierung. „Es ist zweifellos positiv, wenn Statistiken unser Land auszeichnen. Solche Ranglisten sind jedoch immer mit Vorsicht zu genießen, da sie aus vielen Elementen zusammengesetzt sind und die Datenbank nicht immer das vollständige und präzise Bild liefert“, mahnte Kompatscher.

Dennoch bestätige sich ein Trend, der die beiden Provinzen Südtirol und Trient an der Spitze ansiedelt, was die Lebensqualität anbelangt. „Dies wurde mehrfach auch durch weitere Statistiken anderer Presseorgane oder Institute bestätigt“, erklärte Kompatscher laut Ansa. Dennoch müssten die Daten im Detail untersucht werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
33
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
28
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Kommentare
20
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 