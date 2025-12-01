Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze

Von: mk

Bozen/Trient – Das Trentino-Südtirol dominiert weiterhin im nationalen Ranking zur Lebensqualität: Wie aus der jüngsten Erhebung der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore hervorgeht, thronen die Städte Trient und Bozen weiterhin an der Spitze. Beide Städte verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr um jeweils eine Position und führen nun die Rangliste an. Komplettiert wird das Podium durch eine weitere Stadt aus dem Nordosten: Udine.

Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Die Untersuchung für das Jahr 2025, die insgesamt 107 Provinzen bewertet, bestätigt einen anhaltenden Trend: Während Trient seit 1990 bis heuer insgesamt dreimal an erster Stelle stand, landete es dreimal auf dem zweiten und neunmal auf dem dritten Platz. Bozen holte sich sogar fünfmal Gold, zehnmal Silber und viermal Bronze.

Schlusslichter der Rangliste sind hingegen laut Nachrichtenagentur Ansa Crotone, Syrakus und Reggio Calabria, die alle im Süden Italiens liegen.

Insgesamt wurden 90 statistische Indikatoren von zertifizierten Quellen herangezogen, um die Lebensqualität in den einzelnen Gebieten zu messen.

Stärken und Schwächen im Detail

Trient und Bozen glänzen insbesondere im Bereich „Wirtschaft und Arbeit“. Nachholbedarf besteht jedoch laut Statistik im Kapitel „Justiz und Sicherheit“, wo Trient auf Platz 19 und Bozen auf Platz 32 landete.

Für das Trentino ist die Spitzenposition vor allem eine Bestätigung der bisherigen Entwicklung: Die autonome Provinz konnte bereits zwei Einzelwertungen des Jahres für sich entscheiden – den Sportlichkeitsindex sowie das urbane Ökosystem, die im September und Oktober veröffentlicht wurden. Auch Bozen hat sich um einen Platz verbessert und liegt nun an zweiter Stelle.

Kompatscher freut sich über Bestätigung, mahnt aber zu Vorsicht

Auch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher äußerte sich zur Klassifizierung. „Es ist zweifellos positiv, wenn Statistiken unser Land auszeichnen. Solche Ranglisten sind jedoch immer mit Vorsicht zu genießen, da sie aus vielen Elementen zusammengesetzt sind und die Datenbank nicht immer das vollständige und präzise Bild liefert“, mahnte Kompatscher.

Dennoch bestätige sich ein Trend, der die beiden Provinzen Südtirol und Trient an der Spitze ansiedelt, was die Lebensqualität anbelangt. „Dies wurde mehrfach auch durch weitere Statistiken anderer Presseorgane oder Institute bestätigt“, erklärte Kompatscher laut Ansa. Dennoch müssten die Daten im Detail untersucht werden.