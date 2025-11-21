82-Jähriger tot in Bozen aufgefunden – Villa beschlagnahmt

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in Bozen die Villa des 82-jährigen Peter Köllensperger neben dem „Grieserhof“ beschlagnahmt, nachdem dieser tot in seinem Haus aufgefunden worden ist. Dies geht aus Mitteilung der Quästur hervor, das Eingang des Gebäudes angebracht wurde. Wie nun bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung in die Wege geleitet. Ermittelt wird demnach wegen unterlassener Hilfeleistung.

Entdeckt wurde der Leichnam am Mittwochmorgen von einem besorgten Freund, der gleichzeitig Arzt ist, nachdem Köllensperger nicht auf Anrufe reagiert hatte. Der ehemalige Geometer war in der Gegend sehr bekannt, lebte allerdings allein und zurückgezogen. Der 82-Jährige hinterlässt keine Kinder.

Die genaue Todesursache ist noch unklar. Obwohl eine natürliche Todesursache – möglicherweise ein Infarkt – vermutet wird, wollen die Ermittler auf Nummer sicher gehen und haben die Villa beschlagnahmt. Das gesamte Gelände wurde samt Garten und Parkplatz abgesperrt, um die Umstände des Todes zu klären. Auch einige Gegenstände in der Villa wurden sichergestellt. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, soll der Gerichtsmediziner im Rahmen einer ersten Untersuchung auf einige Ungereimtheiten gestoßen sein. Welche das sind, ist nicht bekannt.

Nach der Entdeckung des Leichnams rückten Polizei, der Gerichtsmediziner und der städtische Bestattungsdienst an. Der Leichnam befindet sich derzeit im Friedhof von Oberau und wird dort aufgebahrt, bis die Autopsie stattfindet. Diese soll in der kommenden Woche durchgeführt werden.

Um letzte Zweifel auszuschließend, führt die Polizei aktuell Befragungen im Umfeld des Verstorbenen durch. Die Beerdigung kann erst nach Freigabe des Leichnams durch die Staatsanwaltschaft stattfinden.

Erst in diesem Jahr ist auch die Schwester von Peter Köllensperger verstorben.