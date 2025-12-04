Das sind Südtirols beliebteste Pizzerien 2025

Von: luk

Neustift – Im Rahmen der dritten Ausgabe der First20 Publikumsauswahl 2025 wurden die beliebtesten Pizzerien Südtirols im Weingut Pacherhof in Neustift ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem Aktionspartner Brimi zählte die Veranstaltung zu einem Höhepunkt der Südtiroler Gastronomieszene. Über 32.000 Stimmen wurden abgegeben, und das Ergebnis lässt keinen Zweifel: Die Südtiroler Pizza-Landschaft ist lebendig, vielfältig und vor allem von den Gästen geschätzt.

Platz 1: Pizzeria Trametsch aus Milland

Der Erfolg des Vorjahres wiederholt sich: Die Pizzeria Trametsch aus Milland sichert sich erneut den ersten Platz. Philipp Simeoni, Betreiber der Pizzeria, freute sich über die Überraschung und bedankte sich bei seinen Stammgästen, die durch ihre zahlreichen Stimmen den Erfolg möglich machten. „Es ist eine Ehre, die Auszeichnung erneut zu erhalten“, erklärte Philipp. „Besonders freue ich mich über die Wertschätzung der Gäste, die uns über die Jahre hinweg die Treue gehalten haben.“

Platz 2: Pizzeria Rustika aus Villanders

Herzlichen Glückwunsch auch an die Pizzeria Rustika aus Villanders, die den zweiten Platz belegte. Diese Pizzeria hat sich in der Region als kulinarische Institution etabliert und bietet eine Mischung aus traditioneller und innovativer Pizza-Kunst. Ein besonderer Glückwunsch geht an Markus Gasser, der in diesem Jahr nicht nur mit seiner Familie mit der hervorragenden Pizzeria glänzt, sondern auch neuen Vaterfreuden entgegensehen darf – ein doppelter Grund zur Freude!

Platz 3: Pizzeria Hatzis aus Lajen

Die Pizzeria Hatzis aus Lajen hat es wieder auf das Podium geschafft und sich den dritten Platz gesichert. Besonders hervorzuheben ist die traumhafte Lage der Pizzeria, die inmitten einer alpinen Landschaft eine perfekte Kulisse für ein genussvolles Pizza-Erlebnis bietet. Diese Idylle zeigt eindrucksvoll, dass selbst in einem klassischen, südtirolerischen Ambiente nichts der Zubereitung einer perfekten Pizza im Wege steht.

Mit einer Steigerung der abgegebenen Stimmen um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich, dass das Interesse an der First20 Publikumsauswahl wächst und die Südtiroler Gastronomieszene weiterhin auf Erfolgskurs ist.

Brimi stellt neue Produkte vor

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte auch der Aktionspartner Brimi seine neue Produktpalette. Besonders hervorzuheben ist die Erweiterung um Stracciatella und Burrata, die perfekt zu den Pizzas passen. Die Stracciatella besteht aus Mozzarella-Fäden, die mit Sahne vermischt werden und vielseitig für Pizza, Pasta oder als Topping auf Bruschetta verwendet werden können. „Wir freuen uns, Teil dieses Erfolges zu sein und die hohe Qualität der Südtiroler Pizza-Tradition auch mit unserem erweiterten Produktangebot weiter zu fördern“, erklärte Brimi-Geschäftsführer Martin Mair in seiner Rede.

Hier sind die beliebtesten 20 Pizzerien aus der First20 Publikumsauswahl 2025:

Pizzeria Trametsch – Milland

Pizzeria Rustika in der Residence Gasser – Villanders

Gasthof Hatzis – Tschöfas (Lajen)

Schloss Friedburg – Kollmann

Pizzeria Restaurant Erika – Glurns

Ban Rutzner – St. Andrä

Restaurant Pizzeria Pub Harpf – Brixen

Restaurant Pizzeria Schießstand – Tramin

Gasthof Pizzeria Petra – St. Sigmund (Kiens)

Ploosestodl – St. Andrä

Jausenstation-Pizzeria Santerhof – Trienbach (Sarntal)

Pizzeria Restaurant Goldener Apfel – Natz

Pizzeria Rössl – Brixen

Restaurant Pizzeria Aura – Auer

Bar Pizzeria Sportwirt – Vahrn

Restaurant Pizzeria Hofkeller – Brixen

Restaurant/Pizzeria Torgglkeller – Klausen

Restaurant Pizzeria Meraner – Eppan

Restaurant Pizzeria Viel Nois – St. Peter (Villnöss)

Turonda – St. Ulrich in Gröden

Die Veranstaltung hat nicht nur die besten Pizzerien gefeiert, sondern auch gezeigt, wie stark die kulinarische Szene in Südtirol weiterhin wächst. Die First20 Publikumsauswahl bleibt ein wertvoller Gradmesser für die Qualität der Gastronomie und ein Highlight für alle Pizza-Fans in der Region.