Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gerichtsurteil: Land durfte Bonifizierungskonsortium Gsies-Taisten auflösen
"Korrekt gehandelt"

Gerichtsurteil: Land durfte Bonifizierungskonsortium Gsies-Taisten auflösen

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 15:41 Uhr
Gericht Urteil Justizia sym Diskrepanz zwischen Urteilen und Tatverdächtigen
APA/APA/dpa/Volker Hartmann
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Wegen erheblicher organisatorischer Mängel und einer zunehmend kritischen finanziellen Lage konnte das Bonifizierungskonsortium Gsies-Taisten seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen.

Die Südtiroler Landesverwaltung hat daher einen kommissarischen Verwalter eingesetzt und ihn mit der Auflösung und Liquidation des Bonifizierungskonsortiums Gsies-Taisten beauftragt. Gegen dieses Vorgehen wurde beim Verwaltungsgericht Bozen Rekurs eingereicht.

Das Gericht hat diesen nun vollinhaltlich als unbegründet abgewiesen und damit das korrekte Vorgehen der Landesregierung, der Landesabteilung Landwirtschaft sowie des Landesamtes für ländliches Bauwesen als zuständiger Aufsichtsbehörde ausdrücklich bestätigt.

Das Verwaltungsgericht hat nach umfassender Prüfung aller vorgelegten Unterlagen und Gutachten festgestellt, dass die von Landesregierung und der Abteilung Landwirtschaft getroffenen Maßnahmen nicht nur rechtmäßig, sondern auch sachlich geboten waren. Die finanzielle Lage des Bonifizierungskonsortiums war nachweislich kritisch. Die von einem unabhängigen Sachverständigen – beauftragt vom Bonifizierungskonsortium Gsies-Taisten selbst – erstellten Gutachten belegten eine erhebliche wirtschaftliche Schieflage, Liquiditätsengpässe und strukturelle Defizite.

“Die Konsortialorgane kamen ihren gesetzlichen Pflichten nicht nach, die Verwaltungspraxis war eigenwillig und das Bonifizierungskonsortium hat sich einer loyalen Zusammenarbeit verweigert. Die Einsetzung eines Kommissars war daher nicht nur zulässig, sondern im öffentlichen Interesse absolut notwendig. Auch die Beauftragung des Kommissars mit der Auflösung und Liquidation des Bonifizierungskonsortiums Gsies-Taisten war in jeder Hinsicht rechtmäßig”, so das Land.

Mit diesem Urteil werde die Rechtmäßigkeit der Vorgangsweise der Landesregierung und der Abteilung Landwirtschaft bestätigt und es unterstreicht die Bedeutung einer verantwortungsvollen Aufsicht über die Bonifizierungskonsortien und die Notwendigkeit, zum Schutz des öffentlichen Interesses und der betroffenen Mitglieder konsequent gegen Missstände vorzugehen.

Bezirk: Bozen, Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Pustertal

Meistkommentiert
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Kommentare
78
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
65
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
38
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
32
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
28
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 