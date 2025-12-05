Aktuelle Seite: Home > Werbung > Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Freitag, 05. Dezember 2025 | 00:01 Uhr
Bei Conad wird Weihnachten noch köstlicher – mit Feststimmung, Angeboten und Genuss für alle. - Foto: © Dao Conad
Von: First Avenue

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und in den DAO-Conad-Geschäften liegt bereits festliche Stimmung in der Luft: Lichter, Düfte und Aromen, die an Tradition erinnern, aber auch viele neue Möglichkeiten, den Einkauf noch günstiger zu machen.

Auch dieses Jahr bringt DAO die Magie der Feiertage in seine Geschäfte – mit Sonderaktionen für alle Kundinnen und Kunden, gedacht, um Weihnachten für alle reicher und zugänglicher zu machen.

Vom 5. bis 7. Dezember gibt es die Cashback-Aktion: Beim Kauf einer oder mehrerer Packungen der beworbenen Produkte erhält man direkt auf dem Kassenbon einen 2-Euro-Gutschein, der vom 8. bis 14. Dezember auf den gesamten Einkauf eingelöst werden kann. Der Gutschein ist mit anderen Cashback-Gutscheinen kombinierbar, sodass sich die Ersparnis vervielfacht.

Eine gute Gelegenheit, die Speisekammer mit Süßigkeiten und Leckereien für jeden Geschmack zu füllen – auch für Menschen mit Unverträglichkeiten oder speziellen Ernährungsbedürfnissen: Es gibt nämlich auch glutenfreie und laktosefreie Produkte, damit niemand auf den Genuss eines weihnachtlichen Festmahls verzichten muss.

Und die Überraschungen gehen weiter: Vom 2. bis 15. Dezember können Kundinnen und Kunden dank der Angebotsseite im Prospekt, die dem weihnachtlichen Backwerk gewidmet ist, eine breite Auswahl an Süßwaren zu Angeboten entdecken. Auch für Silvester gibt es eine ganze Auswahl an Produkten, die perfekt sind, um das Jahr mit Sparvorteilen und Köstlichkeiten ausklingen zu lassen.

DAO und seine Mitglieder bestätigen damit erneut ihr Engagement: den Menschen und Gemeinschaften in ihrem Gebiet nahe zu sein – auch in der schönsten Zeit des Jahres – und dabei Preisvorteile, Qualität und Aufmerksamkeit für alle zu bieten.

© 2025 First Avenue GmbH
 