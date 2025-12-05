Aktuelle Seite: Home > Politik > Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
„Darf kein Luxus sein“

Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik

Freitag, 05. Dezember 2025 | 15:23 Uhr
Krankenhaus Bozen
sabes
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Ab 1. Dezember fallen die Parkgebühren am Bozner Krankenhaus aus. Zwei Euro pro Stunde zahlt man tagsüber, 1,20 Euro nachts und eine halbe Stunde kostet ab jetzt einen Euro. Die Erhöhung findet nicht überall Anklang.

Luca Bertolini, Co-Vorsitzender der Grünen spricht von einem erheblichen Anstieg. Die Sanitätsbetrieb rechtfertigt die Erhöhung mit „Lage, Erreichbarkeit und Touristenaufkommen“. Die Grünen kritisieren diese Logik: „Ein Krankenhaus ist kein Touristenparkplatz. In Meran kostete das Parken seit jeher 30 Cent pro halbe Stunde, in Brixen und Sterzing etwa 60 Cent pro Stunde. Bozen wird damit zum teuersten Krankenhaus in Südtirol – gerade dort, wo der Zugang zu medizinischer Versorgung für alle gewährleistet sein sollte.“

Positiv seien die Ausnahmen für besonders schutzbedürftige Gruppen, doch die Mehrheit der Patienten und Angehörigen müsse weiterhin hohe Kosten tragen.

„Parken, um sich im Krankenhaus behandeln zu lassen, darf kein Luxus sein. Das Recht auf Gesundheit geht vor. Wir fordern faire Tarife, abgestimmt auf den Rest des Landes, und mehr Ermäßigungen für regelmäßig Hospitalisierte oder Begleitpersonen. Die Politik muss das Recht auf Versorgung schützen, nicht verteuern. Wir werden wachsam bleiben, damit dieses Prinzip respektiert wird”, so Bertolini.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
38
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
38
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
37
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
34
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
31
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Anzeigen
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Geschenktipp zu Weihnachten
Geschenktipp zu Weihnachten
Die Cineplexx Gift Card – Schenke Freude, schenke Kino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 