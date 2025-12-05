Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik

Von: mk

Bozen – Ab 1. Dezember fallen die Parkgebühren am Bozner Krankenhaus aus. Zwei Euro pro Stunde zahlt man tagsüber, 1,20 Euro nachts und eine halbe Stunde kostet ab jetzt einen Euro. Die Erhöhung findet nicht überall Anklang.

Luca Bertolini, Co-Vorsitzender der Grünen spricht von einem erheblichen Anstieg. Die Sanitätsbetrieb rechtfertigt die Erhöhung mit „Lage, Erreichbarkeit und Touristenaufkommen“. Die Grünen kritisieren diese Logik: „Ein Krankenhaus ist kein Touristenparkplatz. In Meran kostete das Parken seit jeher 30 Cent pro halbe Stunde, in Brixen und Sterzing etwa 60 Cent pro Stunde. Bozen wird damit zum teuersten Krankenhaus in Südtirol – gerade dort, wo der Zugang zu medizinischer Versorgung für alle gewährleistet sein sollte.“

Positiv seien die Ausnahmen für besonders schutzbedürftige Gruppen, doch die Mehrheit der Patienten und Angehörigen müsse weiterhin hohe Kosten tragen.

„Parken, um sich im Krankenhaus behandeln zu lassen, darf kein Luxus sein. Das Recht auf Gesundheit geht vor. Wir fordern faire Tarife, abgestimmt auf den Rest des Landes, und mehr Ermäßigungen für regelmäßig Hospitalisierte oder Begleitpersonen. Die Politik muss das Recht auf Versorgung schützen, nicht verteuern. Wir werden wachsam bleiben, damit dieses Prinzip respektiert wird”, so Bertolini.