Einige Länder lassen sich ESC-Teilnahme noch offen

Von: APA/AFP/dpa

Die am Donnerstagabend bei einer EBU-Generalversammlung getroffene Entscheidung, Israel am Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien teilnehmen zu lassen, stellt eine Belastungsprobe für den gigantischen Musikbewerb dar. Wie hart diese ausfällt, kristallisiert sich erst heraus. Einen Boykott haben die Niederlande, Irland, Slowenien und Spanien angekündigt. Weitere könnten folgen, stehen doch in mehreren Ländern Beratungen an. Aber auch so manchen Neustarter könnte es geben.

“Die Show wird keinesfalls darunter leiden”, versicherte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit Blick auf den von mehreren Sendern angekündigten Boykott am Freitag gegenüber Ö1. Nach der Zustimmung der EBU-Mitgliedssender zu einer Regeländerung, die die Unparteilichkeit des Bewerbs sichern soll, dürfen alle Mitgliedsländer an dem Musikwettbewerb teilnehmen, die die Kriterien erfüllen und das wünschen. Man habe am Donnerstag über zwei Stunden lang darüber diskutiert und letztlich eine basisdemokratische Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung gegen die Teilnahme des israelischen Senders KAN hätte er als Demokrat natürlich auch akzeptiert, sagte Weißmann.

Wer letztlich teilnehmen werde oder nicht, wird man am 10. Dezember sehen. Bis dahin wolle er weiter Gespräche führen und eventuell noch jemanden davon überzeugen, doch teilzunehmen, sagte der ORF-Chef. Am härtesten trifft die European Broadcasting Union (EBU) bzw. den ESC wohl der Boykott Spaniens. Es zählt zu den fünf großen Geldgeberländern des ESC (“Big Five”). Außerdem gehören die spanischen Zuschauer bisher zu den leidenschaftlichsten Fans des Wettbewerbs.

ORF und EBU betonen: Keine finanzielle Belastung

Insgesamt wäre es eine “gewisse finanzielle Belastung”, wenn mehrere Sender nicht teilnehmen würden. Aber damit habe man gerechnet und es entsprechend im Budget berücksichtigt. “Wir sind gut budgetiert”, sagte Weißmann. Laut der EBU habe die endgültige Anzahl der teilnehmenden Sender keinen Einfluss auf das geplante Produktionsbudget und den finanziellen Beitrag der EBU an den ORF. Der Beitrag der EBU zu dem Event wurde bisher nicht kommuniziert. Der spanische Sender RTVE hat nach jüngsten offiziellen Zahlen 2024 aber knapp 335.000 Euro für die Übertragungs- und Teilnahmerechte gezahlt.

Mit Irland kommt dem ESC jenes Land abhanden, dass mit sieben Siegen beim ESC und dessen Vorgänger-Veranstaltungen das erfolgreichste Land darstellt – ex aequo mit Schweden. Die Niederlande belegten immerhin fünf Mal den ersten Platz.

Als Wackelkandidaten gelten etwa noch der isländische Sender RUV. Die Direktion will am Mittwoch über die Teilnahme Islands am ESC beraten. Andere Länder wie Belgien, Schweden und Finnland erwogen dies ebenfalls. Der schwedische Sender SVT zog die Bedenken nach der Bekanntgabe der Teilnahme Israels jedoch zurück.

RAI bestätigt Teilnahme – Skepsis bei Gewerkschaft

In Italien formiert sich indes Widerstand. Laut der Gewerkschaft der Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI würde ein Rückzug Italiens vom ESC “ein deutliches Zeichen des Widerspruchs” senden und die Nation mit “der wachsenden Gruppe von Ländern vereinen, die sich öffentlich von den Handlungen der israelischen Regierung distanzieren”. Mit einem Rückzug würde man zeigen, “wie sehr Italien die Werte menschlicher Würde, Gleichheit und Gerechtigkeit achtet”, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Am Abend bestätigte RAO aber die Teilnahme. “Als Mitglied der Big Five gehört Italien seit jeher zu den Ländern, die an den Eurovision Song Contest geglaubt und investiert haben und so maßgeblich, auch finanziell, zu seiner Entwicklung und seinem internationalen Erfolg beigetragen haben. In den vergangenen Jahren ist unser Engagement kontinuierlich gewachsen, was den Stellenwert unterstreicht, den wir einer Veranstaltung beimessen, die die älteste internationale Musikveranstaltung darstellt und in der Lage ist, verschiedene Kulturen in einer gemeinsamen Feier zu vereinen”, hieß es in eine Presseaussendung. “Das Engagement der RAI innerhalb des Wettbewerbs bestätigt den Willen, die Rolle Italiens in der Förderung von Musik, Kultur und Unterhaltung auf internationaler Ebene zu stärken.”

Frankreich und Deutschland stehen hinter Israels Teilnahme

Italien zählt wie Spanien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien zu den “Big Five”. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot betonte, dass das Land niemals den Weg des Boykotts eines Volkes, seiner Künstler oder seiner Intellektuellen einschlagen werde. Auch Deutschland stellte sich klar hinter die Entscheidung, dass der israelische Rundfunk KAN teilnehmen dürfe.

Wieder mit dabei dürften zwischenzeitlich ausgestiegene ESC-Teilnehmer wie Bulgarien, Rumänien und Moldawien sein, erklärte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann Mitte November bei einer Pressekonferenz. Auch hielt er dabei fest, dass Kanada Interesse habe am Musikwettbewerb teilzunehmen.

EBU geht von 35 Teilnehmern aus

Die EBU geht in einem Statement von rund 35 teilnehmenden Sendern aus. Die endgültige Teilnehmerliste will die EBU noch vor Weihnachten veröffentlichen. Die Zahl der Teilnehmerländer variiert beim ESC jedes Jahr. Doch in jedem Fall wirkt das ESC-Motto “United by Music” (Geeint durch Musik) angesichts der durch den Gazakrieg ausgelösten Debatte etwas blass. Weißmann betonte jedoch wiederholt, dass TV-Anstalten und nicht Regierungen am Wettbewerb teilnehmen.

Österreichische Politik steht hinter Israel

Der israelische Präsident Izchak Herzog hat die Entscheidung für eine Teilnahme Israels am ESC gelobt. “Israel verdient es, auf allen Bühnen der Welt vertreten zu sein”, hielt er auf der Plattform X fest. Er bedankte sich zudem bei Israels Freunden, die sich für das Recht des Landes starkgemacht hätten, weiter bei dem Wettbewerb dabei sein zu können. Dazu ist wohl auch Österreich zu zählen, sprachen sich doch mehrere Politiker – darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) – klar für eine Teilnahme Israels aus. Auch die FPÖ erachtet es in einer Aussendung “selbstverständlich” als “begrüßenswert”, dass Israel mit dabei sein könne, befürchtet jedoch, dass sich die “Streitigkeiten” bis zum Event ziehen könnten und damit “ausländische Konflikte” nach Wien importiert würden.