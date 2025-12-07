Aktuelle Seite: Home > Politik > Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London
Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj

Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 21:57 Uhr
Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj
APA/APA/HELMUT FOHRINGER (Archiv/Themenbild)/HELMUT FOHRINGER
Von: APA/dpa

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Montag in London Großbritanniens Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz treffen. Gesprächsthema ist der aktuelle Stand des US-Friedensplans für ein Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine. Washington und Kiew hatten bis Samstag drei Tage lang dazu verhandelt. Selenskyj schaltete sich nach eigenen Angaben gegen Ende zu und nannte die Konferenz danach “konstruktiv”.

Die entscheidenden, noch zu klärenden Punkte scheinen die Territorialfragen und Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine zu sein. Wie sich der vor etwa drei Wochen publik gewordene US-Friedensplan mit ursprünglich 28 Punkten seitdem gewandelt hat, ist öffentlich nicht bekannt. “Die Europäer werden notwendigerweise eine tragende Säule der gerechten und dauerhaften Lösung sein, die wir gemeinsam aufbauen”, schrieb Macron vor dem auf der Plattform X.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sicherte Selenskyj unterdessen weitere Unterstützung zu. In einem Telefonat vor dem Treffen in London hielt die rechte Regierungschefin nach Angaben ihres Büros Moskau eine “neue Serie wahlloser Angriffe auf zivile Ziele” in der Ukraine vor. Ziel bleibe ein dauerhafter und gerechter Frieden. Ihr Land werde weitere Güter zur Unterstützung der dortigen Energieinfrastruktur und Bevölkerung liefern, auch Generatoren, versicherte die Regierungschefin. Meloni wird am Montag in London nicht dabei sein.

