40 Reisebusse bereits am Freitag angekommen

Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22

Samstag, 06. Dezember 2025 | 11:25 Uhr
Auf den Christkindlmarkt in Bozen kommt man von Mailand aus vom 8. bis 10. Dezember bequem mit dem Zug. Extrafahrten werden angeboten.



Bozen – Die Südtiroler Weihnachtsmärkte rüsten sich für den traditionellen Besucheransturm: Die Zeit um Mariä Empfängnis sorgt für volle Hotels und dichten Verkehr auf den Hauptverkehrsachsen. Zum Auftakt des verlängerten Wochenendes am heutigen Samstag sind am Vormittag auf der Brennerautobahn bereits die ersten Staus gemeldet worden.

So kam es zwischen Verona und der südlichen Ausfahrt bei Trient zu Kolonnenverkehr und Verzögerungen. In Bozen zeigt man sich mit der Buchungslage äußerst zufrieden. „In Bozen sind wir an diesem Wochenende so gut wie ausgebucht“, berichtet Roberta Agosti, die Direktorin des Verkehrsamtes von Bozen, gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.

Trotz des hohen Besucheraufkommens sei die Lage vor Ort entspannt. „Vom organisatorischen Standpunkt aus läuft alles reibungslos“, fügt Agosti hinzu.

Spürbar war der starke Besucherandrang bereits am gestrigen Freitag. Rund 40 Reisebusse steuerten die Stadt an – laut Agosti „eine beachtliche Zahl für einen Freitag“.

Auto bleibt Verkehrsmittel Nummer eins

Auch wenn sich das Reiseverhalten langsam wandelt, dominiert weiterhin der Individualverkehr. „Es gibt mittlerweile sehr viele Gäste, die bequem mit dem Zug anreisen“, erklärt Agosti. Dennoch müsse man konstatieren, dass das Auto nach wie vor das bevorzugte Verkehrsmittel der Besucher bleibe.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

