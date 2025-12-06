Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene

Von: mk

Bozen – Mit den ersten Schneefällen und tiefen Temperaturen ist die Wintersaison 2025/2026 auch in den Südtirols Skigebieten offiziell gestartet. Um die Sicherheit der zahlreichen Besucher zu gewährleisten, ist die Staatspolizei auch in diesem Winter wieder mit speziellem Personal auf den Pisten präsent.

Polizisten, die im Ausbildungszentrum in Moena im Trentino qualifiziert und jährlich fortgebildet werden, sind seit Beginn der Saison in ausgewählten Skigebieten wie dem Schnalstal, in Kolfuschg und in Obereggen im Einsatz.

Die Anwesenheit der Polizeibeamten in Südtirols Skigebieten stellt eine wichtige Form von Kontrolle in einer besonderen Umgebung dar. Ziel ist es, Wintersportlern sowie Tourismusbetreibern ein Gefühl der Sicherheit und des ungetrübten Vergnügens zu vermitteln.

Wichtige Neuerung: Helmpflicht für alle

Neben den bereits bestehenden Vorschriften wie etwa der obligatorischen Haftpflichtversicherung und den Sanktionen für das Skifahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss tritt mit dieser Saison eine wichtige Neuerung in Kraft: Die Pflicht zum Tragen eines Skihelms gilt nun auch für Erwachsene. Bisher war sie lediglich für Minderjährige vorgeschrieben.

Bei nachgewiesenen Fällen von wiederholten Regelverstößen sehen die aktualisierten Bestimmungen zudem härtere Strafen vor: So besteht die Möglichkeit, den Skipass für mehrere Tage einzuziehen. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Sicherheit zu maximieren und die Skigebiete auch bei hohem Andrang zu einem sicheren Ort für alle Wintersportler zu machen.