Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Start der neuen Skisaison

Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene

Samstag, 06. Dezember 2025 | 16:49 Uhr
Polizei Piste Helm
Quästur
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Mit den ersten Schneefällen und tiefen Temperaturen ist die Wintersaison 2025/2026 auch in den Südtirols Skigebieten offiziell gestartet. Um die Sicherheit der zahlreichen Besucher zu gewährleisten, ist die Staatspolizei auch in diesem Winter wieder mit speziellem Personal auf den Pisten präsent.

Polizisten, die im Ausbildungszentrum in Moena im Trentino qualifiziert und jährlich fortgebildet werden, sind seit Beginn der Saison in ausgewählten Skigebieten wie dem Schnalstal, in Kolfuschg und in Obereggen im Einsatz.

Die Anwesenheit der Polizeibeamten in Südtirols Skigebieten stellt eine wichtige Form von Kontrolle in einer besonderen Umgebung dar. Ziel ist es, Wintersportlern sowie Tourismusbetreibern ein Gefühl der Sicherheit und des ungetrübten Vergnügens zu vermitteln.

Wichtige Neuerung: Helmpflicht für alle

Neben den bereits bestehenden Vorschriften wie etwa der obligatorischen Haftpflichtversicherung und den Sanktionen für das Skifahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss tritt mit dieser Saison eine wichtige Neuerung in Kraft: Die Pflicht zum Tragen eines Skihelms gilt nun auch für Erwachsene. Bisher war sie lediglich für Minderjährige vorgeschrieben.

Bei nachgewiesenen Fällen von wiederholten Regelverstößen sehen die aktualisierten Bestimmungen zudem härtere Strafen vor: So besteht die Möglichkeit, den Skipass für mehrere Tage einzuziehen. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Sicherheit zu maximieren und die Skigebiete auch bei hohem Andrang zu einem sicheren Ort für alle Wintersportler zu machen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
79
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
63
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
33
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Kommentare
21
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
LH Kompatscher bei Entzünden des olympischen Feuers in Rom
17
LH Kompatscher bei Entzünden des olympischen Feuers in Rom
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 