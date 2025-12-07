Aktuelle Seite: Home > Italien > Edel-Schnorrer schlägt sich in Venedig den Bauch voll
Wirt bleibt auf Spesen von 700 Euro sitzen

Edel-Schnorrer schlägt sich in Venedig den Bauch voll

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 16:32 Uhr
Venedig – In einem feinen Bistrot nahe des Markusplatzes hat ein Tourist eine Luxusrechnung hinterlassen – ohne zu bezahlen. Im „Chat Qui Rit“ gönnte sich der 47-jährige Spanier unter anderem edle Meeresfrüchte, Linguine mit Krabbensauce und den teuersten Amarone des Hauses. Doch als die 700-Euro-Rechnung kam, versagte seine Kreditkarte. Der Mann versprach, am nächsten Tag zurückzukehren.

Doch der Restaurantchef rief umgehend die Carabinieri, die den Gast mit in die Carabinieri-Kaserne begleiteten. Dort begann der Mann eine peinliche Show: Er legte mehrere Kreditkarten vor und präsentierte stapelweise angebliche Luxus-Einkaufsbelege. Seine Story: Er habe groß eingekauft, was wären da schon 700 Euro. Die begleiche er ohne Schwierigkeiten.

Wie sich aber herausstellte, handelte es sich um bloße Kostenvoranschläge. Gekauft hatte er nichts.

Die Ermittler fanden bei ihm zudem zahlreiche Karten und Dokumente, offenbar genutzt, um finanziellen Wohlstand vorzutäuschen. Der Restaurantbesitzer erstattete Anzeige wegen betrügerischer Insolvenz. Rund um den Markusplatzes wurde nun vor dem Edel-Schmarotzer gewarnt. So besteht nicht die Gefahr, dass er ein weiteres feines Abendessen abstaubt.

