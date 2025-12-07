Aktuelle Seite: Home > Chronik > Starker Verkehr rund um Bozen und Meran
Starker Verkehr rund um Bozen und Meran

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 16:12 Uhr
Pkws machten 72 Prozent aller Fahrzeuge in Österreich aus verkehr sym a22 stau diesel
APA/APA (dpa/Symbolfoto)/Rolf Vennenbernd
Von: luk

Bozen/Meran – Geduld ist am Sonntag für alle gefragt, die mit dem Auto nach Bozen oder Meran wollen: Wegen des langen Wochenendes mit Feiertag am Montag strömen zahlreiche Besucher zu den Christkindlmärkten. Die Stadtzufahrten sind daher überlastet. In Bozen waren schon am Sonntag um die Mittagszeit alle Parkplätze voll. Die Zufahrten zur Innenstadt wurden gesperrt. Die Stadtpolizei rät dringend, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Auch in Meran ist das Verkehrsaufkommen deutlich erhöht.

Auf der Brennerautobahn A22 kam es am Sonntagvormittag immer wieder zu Staus und Kolonnenverkehr. Um die Mittagszeit entspannte sich die Lage kurzzeitig. Für den Nachmittag rechnen die Behörden jedoch mit starkem Rückreiseverkehr.

Noch mehr Verkehr wird am Montag erwartet, wenn viele Besucher aus dem Süden ihre Heimreise antreten.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt

