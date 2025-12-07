Aktuelle Seite: Home > Chronik > Blutige Schlägerei in Meran
Sechs Männer angezeigt

Blutige Schlägerei in Meran

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 15:35 Uhr
Killer Gewalt Kriminalität sym
pixabay.com - Symbolbild
Von: luk

Meran – Vor dem Meraner Schießstand ist es am Freitagnachmittag zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Die Carabinieri trafen dort auf zwei junge Männer, die mit Stöcken und Stangen aufeinander losgingen und bereits blutende Verletzungen hatten.

Die Streihähne wurden entwaffnet und ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde der Streit auch zwischen herbeigeeilten Familienangehörigen und Freunden der beiden Männer zeitweise fortgesetzt.

Die Männer wurden wegen schwerer Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt.

Insgesamt sollen sechs Personen an der Rauferei beteiligt gewesen sein, aufgeteilt in zwei Gruppen. Vier Beteiligte flüchteten zunächst, drei davon wurden aber noch am selben Tag identifiziert. Ein weiterer Mann (40) konnte später ausfindig gemacht. Auch sie wurden angezeigt.

Die Hintergründe sind noch nicht völlig geklärt. Laut ersten Ermittlungen dürfte ein früherer Drogenschmuggel oder -handel der Auslöser gewesen sein.

Bezirk: Burggrafenamt

