Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Staatsrat weist Rekurs gegen Sanierungsprojekt der Cabrio-Seilbahn Tiers ab
Betreiber zufrieden

Staatsrat weist Rekurs gegen Sanierungsprojekt der Cabrio-Seilbahn Tiers ab

Mittwoch, 11. März 2026 | 17:27 Uhr
Seilbahn Tiers_Carezza Dolomites_Copyright (2)
Helmuth Rier
Tiers – Der Staatsrat hat mit heutigem Urteil den Rekurs gegen das Sanierungsprojekt der Cabrio-Seilbahn Tiers endgültig abgewiesen. Damit wurde bestätigt, dass durch die durchgeführten Arbeiten keine Schäden an Natur und Landschaft entstanden sind.

Wie die Tierser Seilbahn AG mitteilt, hat das höchste Verwaltungsgericht zugleich festgehalten, dass den Umweltverbänden in diesem Verfahren keine Klageberechtigung zukommt. Das Urteil schafft somit endgültige Rechtssicherheit für das Projekt.

Mit der Entscheidung des Staatsrats ist das Gerichtsverfahren abgeschlossen. Die Cabrio-Seilbahn Tiers stelle eine wichtige Investition in die Qualität und Zukunftsfähigkeit der touristischen Infrastruktur der Region dar, erklären die Betreiber in einer Aussendung.

Die Tierser Seilbahn AG zeigt sich erfreut über die Entscheidung und bedankt sich bei allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit im Zuge der Umsetzung des Projekts.

Bezirk: Salten/Schlern

