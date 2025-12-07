Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt

Von: luk

Bozen – Auf der Buslinie von Bozen ins Überetsch ist am Samstagabend ein Busfahrer von Fahrgästen bedrängt und angegriffen worden.

Zu dem Übergriff soll es bereits in der Drususstraße gekommen sein, erklärt die Quästur. Gegen 20.00 Uhr hätten zwei junge Fahrgäste von dem Chauffeur gefordert, sie ans Steuer des Schwerfahrzeugs zu lassen.

Dies lehnte der Busfahrer ab und bekam dafür als Antwort pure Gewalt zu spüren. Er wurde von den aufdringlichen Fahrgästen angegriffen.

Als die alarmierte Staatspolizei eintraf, waren die jungen Täter bereits in Richtung Palermostraße geflüchtet.

Die Ermittlungen zu dem bedenklichen Fall laufen. Derzeit sind keine weiteren Details zu den Tätern bekannt.