Benedikter: “Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”

Bozen – Die Mobilitätskommission des Bozner Gemeinderates hat am 12.11. auf ihren Vorschlag hin beschlossen, das bestehende Parkleitsystem auf weitere „semiperiphere“ Parkplätze / Tiefgaragen auszudehnen und zu den beiden traditionellen peripheren Parkplätzen „Messe“ und „Siberia-Bozner Boden“, auch weitere Parkplätze und Tiefgaragen wie Pfarrhof, Stadthalle, Hadriansplatz, Landesgericht, Duca d’ Aosta Straße einbeziehen, berichtet der Dr. Rudolf Benedikter von den Grünen.

Weiterhin wurde zur Lenkung der Touristenströme konkrete Maßnahmen mit den Verantwortlichen von HdS, HGV und Verkehrsamt beraten. „Zum Beispiel ein Anmeldesystem für Touristenbusse, die ein ‚Zeitfenster‘ für den Innenstadtbesuch vorbuchen müssen (Beispiel Salzburg) und Besucherlimits für die städtischen Touristen-Hotspots (Beispiel Ötzi-Museum)“, so Benedikter.

„Doch da ‚die Touristen‘ nicht als Einzelpersonen von Beschränkungen und Verboten erfasst werden können, muss das „‘Gegensteuern‘ bei der Masse an Touristen an sich ansetzen, beim Phänomen Überfüllung an sich, und dabei das Problem an der Wurzel packen: Daher fordern wir ein Moratorium zumindest aller offiziellen Tourismuswerbung für die Stadt durch Verkehrsamt und IDM (die private und die inoffizielle in den sozialen Medien wuchern ohnehin immer stärker)“, so der Abgeordnete abschließend.