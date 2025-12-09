Aktuelle Seite: Home > Politik > Benedikter: “Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”
Anderer Umgang mit Tourismusflut

Benedikter: “Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 10:05 Uhr
Dr. Rudolf Benedikter
Dr. Rudolf Benedikter
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Mobilitätskommission des Bozner Gemeinderates hat am 12.11. auf ihren Vorschlag hin beschlossen, das bestehende Parkleitsystem auf weitere „semiperiphere“ Parkplätze / Tiefgaragen auszudehnen und zu den beiden traditionellen peripheren Parkplätzen „Messe“ und „Siberia-Bozner Boden“,  auch weitere Parkplätze und Tiefgaragen wie Pfarrhof, Stadthalle, Hadriansplatz,  Landesgericht, Duca d’ Aosta Straße einbeziehen, berichtet der Dr. Rudolf Benedikter von den Grünen.

Weiterhin wurde zur Lenkung der Touristenströme konkrete Maßnahmen mit den Verantwortlichen von HdS, HGV und Verkehrsamt beraten. „Zum Beispiel ein Anmeldesystem für Touristenbusse, die ein ‚Zeitfenster‘ für den Innenstadtbesuch vorbuchen müssen (Beispiel Salzburg) und Besucherlimits  für die städtischen Touristen-Hotspots (Beispiel Ötzi-Museum)“, so Benedikter.

„Doch da ‚die Touristen‘ nicht als Einzelpersonen von Beschränkungen und Verboten erfasst werden können, muss das „‘Gegensteuern‘ bei der Masse an Touristen an sich ansetzen, beim Phänomen Überfüllung an sich, und dabei das Problem an der Wurzel packen: Daher fordern wir  ein Moratorium zumindest  aller offiziellen Tourismuswerbung für die Stadt durch  Verkehrsamt und IDM (die private und die inoffizielle in den sozialen Medien  wuchern ohnehin immer stärker)“, so der Abgeordnete abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
81
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
53
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Kommentare
36
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Kommentare
33
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Anzeigen
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 