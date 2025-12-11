Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bergdrama am Großglockner: Das sagt Reinhold Messner
"Immer an Fähigkeiten des Partners orientieren"

Bergdrama am Großglockner: Das sagt Reinhold Messner

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 12:33 Uhr
Reinhold Messner beschäftigt der Tod von Laura Dahlmeier am Berg
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: luk

Innsbruck/Bozen – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhebt nach dem Tod der 33-jährigen Alpinistin K. G. auf dem Großglockner Anklage gegen ihren Partner T. P. (36). Ihm wird fahrlässige Tötung durch grobe Nachlässigkeit vorgeworfen. Der Prozess beginnt im Februar, es drohen bis zu drei Jahre Haft.

Laut Ermittlungen soll er die Tour trotz extremer Bedingungen und der Unerfahrenheit seiner Begleiterin fortgesetzt haben. Das Paar erreichte erschöpft und orientierungslos einen Bereich knapp unterhalb des Gipfels, bevor es in einen Schneesturm geriet.

Die Anklage sieht mehrere schwere Versäumnisse: Der Mann habe zu spät Hilfe gerufen, sich in der Nacht von seiner Partnerin getrennt und sie erst Stunden später wieder gesucht. Gegen 2.00 Uhr soll er die Frau ohne Schlafsack und Notfallausrüstung zurückgelassen haben, um weiter aufzusteigen. Die Frau wurde am Morgen tot geborgen.

Insgesamt nennt die Anklageschrift neun mutmaßliche Fehlentscheidungen, von mangelnder Ausrüstung über den verspäteten Aufbruch bis zum fehlenden Notruf. Die Verteidigung spricht hingegen von einem tragischen Unfall und betont, die Trennung am Berg sei „gemeinsam beschlossen“ worden.

Reinhold Messner: “Partner müssen am Berg immer berücksichtigt werden”

Die Südtiroler Bergsteigerlegende Reinhold Messner äußerte sich kritisch zur Tragödie. Zwar könne er nicht beurteilen, was genau geschehen sei, doch könne er das kommentieren, was bekannt sei. Der Großglockner-Aufstieg über die gewählte Route sei „eine Linie für sehr erfahrene Alpinisten – besonders in einer Winternacht“, wird er vom Corriere della Sera zitiert. Messner betonte, dass Bergsteiger stets die Fähigkeiten der Partner berücksichtigen müssten: „Wenn jemand weniger stark oder weniger routiniert ist, muss er vorbereitet werden, sonst ist die gesamte Seilschaft in Gefahr.“

Zudem warnte er vor einer nachlassenden Solidarität am Berg: „Es macht mich traurig, dass viele heute einfach weiterlaufen und nicht schauen, wie es dem anderen geht.“ Zur Verdeutlichung erinnert Messner an Rettungseinsätze aus seiner eigenen Karriere, etwa am nepalesischen Ama Dablam, wo er einst trotz Lebensgefahr vier verunglückten Bergsteigern zu Hilfe eilte: „Für uns war klar: Wir gehen. Darüber wurde nicht diskutiert.“

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
202
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
73
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
51
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Trump hält Europäer für schwach
Kommentare
33
Trump hält Europäer für schwach
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Kommentare
30
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 