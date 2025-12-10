Bozen stellt Busverkehr um

Von: luk

Bozen – Ab Mitte Dezember treten in Südtirol verschiedene Änderungen im Busverkehr in Kraft. Diese betreffen auch die Landeshauptstadt Bozen und die umliegenden Gemeinden. Ziel der Umorganisation sei die Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs aufgrund der Nutzergewohnheiten, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

“Die Neuerungen orientieren sich an den Entwicklungen vor Ort: veränderte Nutzungsgewohnheiten, unterschiedliche Bedürfnisse in den einzelnen Gebieten und ein deutlich höherer Andrang in bestimmten Zeiträumen. Mit gezielten Anpassungen sorgen wir für einen effizienteren und bürgernäheren Dienst”, betont Alfreider.

Die Linie 8 erhält eine neue Streckenführung und die Fahrten nach Karneid werden reduziert. Außerdem entfällt die Feiertagslinie 8A. An Feiertagen gibt es einige Fahrten auf der Strecke Krankenhaus–Bahnhof und weitere zwischen dem Bahnhof und Karneid.

Die Linie 110, die Bozen, Leifers und Branzoll verbindet, wird mit einer Fahrt um 22.04 Uhr ab Bahnhof Bozen verstärkt. Diese führt auch durch die Industriezone. Die Fahrt um 21.50 Uhr ab Branzoll wird um 3 Minuten verschoben und die Strecke so geändert, dass sie durch das Gewerbegebiet von Bozen verläuft.

Die Linie 111 Bozen–Leifers–Industriezone Leifers wird mit einer neuen Fahrt um 08.05 Uhr ab Bahnhof Bozen ergänzt. Die Fahrt um 19.53 Uhr ab Bahnhof Bozen wird um eine Minute verschoben.

An Feiertagen wird die Linie 131 verstärkt: Die Frequenz steigt von einer Stunde auf 30 Minuten.

Die Linie 150 wird samstags ausgebaut: Zusätzliche Abfahrten ab Astfeld gibt es um 09.44, 10.44, 11.44, 15.44, 16.44 und 17.44 Uhr sowie ab Bozen um 09.03, 10.03, 11.03, 15.03, 16.03 und 17.03 Uhr. Die Fahrt um 13.07 Uhr ab Bahnhof Bozen wird auf 13.04 Uhr vorverlegt.

Es wird eine zweite Haltestelle am Bahnhof Bozen hinzugefügt: eine Ausstiegshaltestelle am Bahnsteig B und eine normale Haltestelle am Bahnsteig D.

Die Linie 165 erhält eine zusätzliche Fahrt am Freitag um 21.32 Uhr ab Bozen Busbahnhof nach Lengstein und zurück und um 22:18 Uhr ab Lengstein nach Bozen Busbahnhof.

Was die Linie 170 anbelangt, die zwischen Bozen, Kastelruth und Brixen verkehrt, fahren die Busse von Montag bis Freitag abwechselnd über Rentsch und über die Innsbrucker- und Schlachthofstraße. So könnten auch jene Fahrgäste direkt zum Ziel kommen, die beispielsweise zum Unternehmen Mila, nach Kampill oder in die Schlachthofstraße müssen.

Die Abfahrten ab Bozen werden untertags um zwei Minuten vorverlegt. So sei der Anschluss von Kastelruth zum Zug in Waidbruck Richtung Brenner besser gewährleistet

Die Linie 181 (Weissenstein-Deutschnofen-Bozen) beendet ihren Dienst am Abend bei einigen Fahrten in Aldein statt in Petersberg/Weissenstein. So sei die Anbindung von Aldein nach Bozen und zurück besser möglich.

Die Fahrzeiten einiger Fahrten der Linie 201 (Bozen–Meran) werden ebenfalls abgeändert. Die Fahrt um 6.38 Uhr ab Untermais wurde auf 6.35 Uhr vorverlegt. Die Schulfahrt der Linie 701 wurde in eine werktägliche Fahrt umgewandelt und auf 6.50 Uhr ab Bahnhof Untermais vorverlegt. Schließlich wurde auch die Schulfahrt um 17.00 Uhr ab Bozen in eine werktägliche Fahrt umgewandelt.

Die Fahrt der Linie 202 (Vilpian-Nals-Andrian-Terlan) um 6:45 Uhr ab Nals zum Bozner Busbahnhof wurde auf 6.40 Uhr vorverlegt.

Auf der Nightliner-Linie Brixen–Bozen entfallen die Doppel-Fahrten um 02.05 Uhr ab Bozen Busbahnhof und um 03.17 Uhr ab Brixen.