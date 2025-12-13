Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt

Samstag, 13. Dezember 2025 | 11:59 Uhr
Milch-Überangebot drückt Preise
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Von: luk

Bozen – Butter so günstig wie seit Jahren nicht: In einigen deutschen Supermärkten kostet ein 250-Gramm-Stück Butter nur noch 99 Cent – ein Preisniveau wie zuletzt vor rund zehn Jahren. Auslöser ist ein internationales Überangebot an Milch.

Auch in Südtirol würden sich viele Verbraucher über fallende Butterpreise freuen, zumal in der Vorweihnachtszeit Hochsaison fürs Backen herrscht. Ein Blick auf die Regale zeigt jedoch: Von einem Preissturz ist hierzulande nichts zu sehen.

Beim Sennereiverband Südtirol setzt man bewusst auf stabile Preise. Ziel sei es, den Milchbauern weiterhin einen fairen Auszahlungspreis zu garantieren – auch wenn das für Konsumenten höhere Butterpreise bedeutet.

ORF Südtirol Heute hat sich ein Bild gemacht: 

 

Bezirk: Bozen

