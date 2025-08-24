Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd

Von: AP

St. Lorenzen – Am Sonntagmittag herrschte im Pustertal kurzfristig Ausnahmezustand: Ein Stier hatte seine Weide verlassen und war auf die Straße geraten.

Der rund drei Jahre alte Bulle streifte bei Pflaurenz über die alte Gadertaler Straße und brachte damit nicht nur Autofahrer in Bedrängnis, sondern auch die Einsatzkräfte auf Trab. Die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen rückte nach dem Alarm sofort aus und versuchte, das Tier wieder unter Kontrolle zu bringen.

Einfach machten es die kräftigen Hörnerträger den Feuerwehrleuten jedoch nicht: Über Felder und Wiesen ging die wilde Verfolgungsjagd, ehe die Männer den Ausreißer schließlich einfangen und sicher zurück auf seine Weide bringen konnten.

Glücklicherweise kam bei der Aktion niemand zu Schaden – weder Mensch noch Tier.