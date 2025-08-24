Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Tierischer Zwischenfall im Pustertal

Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd

Sonntag, 24. August 2025 | 16:32 Uhr
Stier FF St. Lorenzen
FF St. Lorenzen
Schriftgröße

Von: AP

St. Lorenzen –  Am Sonntagmittag herrschte im Pustertal kurzfristig Ausnahmezustand: Ein Stier hatte seine Weide verlassen und war auf die Straße geraten.

Der rund drei Jahre alte Bulle streifte bei Pflaurenz über die alte Gadertaler Straße und brachte damit nicht nur Autofahrer in Bedrängnis, sondern auch die Einsatzkräfte auf Trab. Die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen rückte nach dem Alarm sofort aus und versuchte, das Tier wieder unter Kontrolle zu bringen.

Einfach machten es die kräftigen Hörnerträger den Feuerwehrleuten jedoch nicht: Über Felder und Wiesen ging die wilde Verfolgungsjagd, ehe die Männer den Ausreißer schließlich einfangen und sicher zurück auf seine Weide bringen konnten.

Glücklicherweise kam bei der Aktion niemand zu Schaden – weder Mensch noch Tier.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
88
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
33
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
20
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
17
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 