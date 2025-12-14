Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > 13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Wirtschaft ruft nach Entlastung

13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 16:45 Uhr
Weihnachtsgeschenk
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Das 13. Monatsgehalt ist auch in diesem Jahr der wichtigste Motor für das Weihnachtsgeschäft, doch die Stimmung bei den Familien bleibt verhalten. Zwar fließt im Dezember viel Geld in den Markt, doch ein immer größerer Teil davon wird eher für Rücklagen oder unaufschiebbare Rechnungen verwendet. Elena Bonaldi, Präsidentin des Unternehmerverbandes Confesercenti in Südtirol, fordert deshalb strukturelle Reformen.

Laut einer Erhebung des Marktforschungsunternehmens Ipsos und von Confesercenti stehen im Dezember in Italien rund 52,5 Milliarden Euro an zusätzlicher Liquidität zur Verfügung – eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, die rund 36 Millionen Arbeitnehmer und Rentner betrifft.

Doch die Daten zeigen eine zweigeteilte Realität: Während für jeden zweiten Italiener der Kauf von Geschenken Priorität hat, wächst die Zahl derer, die das Weihnachtsgeld direkt sparen oder für Fixkosten wie Rechnungen, Kredite, Gesundheitsausgaben und Haushaltsführung verwenden müssen. Weihnachten bleibt zwar entscheidend für den Handel, doch die Brieftasche sitzt mit Blick aufs Familienbudget weniger locker.

Südtiroler Kunden setzen auf Qualität

„Auch in Südtirol ist das 13. Monatsgehalt ein entscheidender Faktor für viele lokale Geschäfte, insbesondere in den Bereichen Geschenkartikel, Bekleidung und personennahe Dienstleistungen“, erklärt Elena Bonaldi. „Gleichzeitig spüren wir aber deutlich, dass die Kundschaft wählerischer geworden ist. Ausgaben werden sorgfältig geplant, Einkäufe gebündelt. Dabei wird Qualität, Nützlichkeit und das Vertrauensverhältnis zum Geschäft vor Ort bevorzugt.“

Forderung nach Steuerentlastung

Der Trend, das zusätzliche Gehalt zum Stopfen von Finanzlöchern zu nutzen, spiegele den jahrelangen Druck auf die Realeinkommen und die gestiegenen Lebenshaltungskosten wider. „Der lokale Einzelhandel erfüllt neben seiner wirtschaftlichen auch eine soziale Funktion“, so Bonaldi weiter. Um den Konsum wirklich anzukurbeln, brauche es jedoch mehr als nur den saisonalen Effekt: „Es sind strukturelle Eingriffe nötig, die die Kaufkraft stärken – angefangen bei einer Senkung der Steuerlast.“ Nur so könne das Weihnachtsgeld wieder zu einem echten Multiplikator für Zuversicht werden, statt nur eine kurze Atempause zu verschaffen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
73
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
58
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
28
Olympia-Zitterpartie in Italien
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
20
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
19
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 