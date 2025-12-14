Aktuelle Seite: Home > Chronik > Versuchter Mord bei EM-Spiel: Staatsanwalt fordert zehn Jahre
Verfahren in Bozen

Versuchter Mord bei EM-Spiel: Staatsanwalt fordert zehn Jahre

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 12:17 Uhr
fußball leer weltmeisterschaft sym sport
fotolia.de/lassedesignen
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Im Prozess um die blutige Messerattacke am Bozner Siegesplatz während der Fußball-EM 2024 hat die Staatsanwaltschaft zehn Jahre Haft wegen versuchten Mordes gefordert. Der mutmaßliche Täter ist jedoch seit Monaten unauffindbar.

Der 33-jährige Angeklagte Marius Deda soll am Abend des 24. Juni 2024 nach dem Spiel Italien-Kroatien zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren niedergestochen haben. Unmittelbar nach der Tat tauchte der polizeibekannte Mann in der Menge unter und floh zunächst nach Viterbo und später nach Pordenone, wo er eine Woche später in er Wohnung von Bekannten gefasst wurde.

Prozess ohne Angeklagten

Der 33-Jährige, der zunächst in Untersuchungshaft im Gefängnis von Tolmezzo und anschließend im Hausarrest saß, kam später unter der Auflage der Aufenthaltsverpflichtung im Friaul frei. Wie Alto Adige online berichtet, nutzte er dabei die Gelegenheit zur erneuten Flucht – vermutlich in sein Heimatland Albanien.

Da er jedoch nachweislich Kenntnis vom Verfahren hat und im Oktober 2024 an einer Anhörung teilnahm, wird der Prozess in seiner Abwesenheit fortgeführt.

Urteil am Montag erwartet

Während Staatsanwalt Axel Bisignano zehn Jahre Haft sowie Schadenersatz für die Opfer fordert, plädiert Verteidiger Thomas Schnitzer auf Freispruch. Das Urteil wird für kommenden Montag erwartet. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, droht ein neuerlicher Haftbefehl.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
70
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
69
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
57
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Kommentare
39
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
27
Olympia-Zitterpartie in Italien
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 