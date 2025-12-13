Aktuelle Seite: Home > Italien > Olympia-Zitterpartie in Italien
Mailands Eishockey-Arena droht zum Risiko zu werden

Olympia-Zitterpartie in Italien

Samstag, 13. Dezember 2025 | 08:23 Uhr
Mailand hockeystadion bau olympia
ANSA/MATTEO CORNER
Schriftgröße

Von: luk

Mailand – Weniger als zwei Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Norditalien stehen die Organisatoren unter zunehmendem Druck. Die Santa-Giulia-Arena in Mailand, eine der wenigen neu errichteten Wettkampfstätten, ist noch immer eine Baustelle – und ihre rechtzeitige Fertigstellung bleibt ungewiss.

Die Mehrzweckhalle mit 16.000 Plätzen soll während der Spiele die Eishockeyturniere beherbergen. Aufgrund baulicher Verzögerungen musste bereits die als Testlauf geplante U20-WM verschoben werden. Nun soll erst die „Coppa Italia“ im Januar als Generalprobe dienen. Auch dann könnte die Arena noch nicht vollständig fertiggestellt sein.

Für zusätzliche Kritik sorgt die Eisfläche: Sie ist weder olympischer noch NHL-Standard. Vertreter der nordamerikanischen Profiliga drohten wegen Sicherheitsbedenken sogar mit einem Boykott. Der Deutsche Eishockey-Bund stuft die Situation dagegen weniger dramatisch ein, erkennt aber ebenfalls offene Baustellen.

Die Organisatoren des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (CONI) halten dennoch am Zeitplan fest. Ein Ausweichort existiere nicht, betonten Verantwortliche wiederholt. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry äußerte sich optimistisch, forderte jedoch weiter vollen Einsatz.

CONI-Präsident Giovanni Malagò spricht laut der Nachrichtenagentur Ansa von einem Wettlauf gegen die Zeit. Weniger als 60 Tage vor dem Start müssten alle verbleibenden Arbeiten konsequent vorangetrieben werden. Schon einen Tag vor der Eröffnungsfeier am 6. Februar sind die ersten Eishockeyspiele angesetzt und die Arena muss spätestens dann einsatzbereit sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
66
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
47
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
33
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Bergdrama am Großglockner: Das sagt Reinhold Messner
Kommentare
25
Bergdrama am Großglockner: Das sagt Reinhold Messner
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 