Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt

Von: luk

Trient – Der große Besucherandrang bei den Weihnachtsmärkten in Trient sorgt erneut für Probleme, und diese sind zum Teil ähnlich wie auch in Bozen. In der stark frequentierten Altstadt gibt es nur wenige öffentliche Toiletten, was zunehmend zu Unmut bei Bar- und Lokalbetreibern führt.

Denn viele Besucher nutzen in der Folge die Sanitäranlagen der Lokale, ohne etwas zu konsumieren. Einige Gastronomen berichten von langen Warteschlangen vor den Toiletten und von fehlender Rücksichtnahme. Die “WC-Besucher” würden nicht einmal grüßen. Als Reaktion haben mehrere Betriebe Hinweisschilder angebracht, die klarstellen, dass die Nutzung der WCs nur für Gäste oder gegen Bezahlung erlaubt ist.

Die Situation betrifft zahlreiche Bereiche rund um den Weihnachtsmarkt im Zentrum der Nachbarstadt von Bozen. Besonders an den Wochenenden sei der Andrang groß, teils hätten mehr Menschen wegen der Toiletten als wegen eines Konsums die Lokale betreten.

Zusätzlich klagen Wirte über Probleme durch alkoholisierte Besucher, die sich nach Schließung der Marktstände in nahegelegene Bars begeben und dort für Unruhe oder Sachschäden sorgen. Die Betreiber fordern daher mehr Kontrollen und ein besseres Sicherheitskonzept.

Solange keine zusätzlichen sanitären Einrichtungen bereitgestellt werden, bleibt die Belastung für Gastronomie und Anrainer hoch.