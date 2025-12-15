Ultner Fichte erstrahlt vor Petersdom in Rom

Von: mk

Rom – Ende November wurde eine 27 Meter hohe Rotfichte in St. Walburg in der Gemeinde Ulten gefällt und am 27. November auf dem Petersplatz aufgestellt. Am 15. Dezember ist der Baum im Rahmen einer Feierstunde offiziell von der Südtiroler Delegation an den Vatikan übergeben worden. Die Gemeinden Ulten und Algund stifteten zudem weitere Bäume, die derzeit in den Büros und Räumen des Heiligen Stuhls und des Vatikanstaates für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Der Delegation aus Südtirol gehören die Musikkapellen St. Walburg, St. Nikolaus und St. Pankraz, der gemischte Chor St. Walburg, der Kirchenchor St. Gertraud, die Frauensinggruppe St. Nikolaus, der Ultner Männerchor, der Chorverein St. Pankraz, der Algunder Männerchor, die Volkstanzgruppe Ulten, Vertreter des Schützenbatallions Ulten und der Schützenkompanie Algund sowie Jodlerin Anneliese Breitenberger an. Zudem begleiten Landeshauptmannstellvertreterin Rosmarie Pamer, Bischof Ivo Muser, die Bürgermeister Stefan Schwarz (Ulten), Thomas Holzner (St. Pankraz) und Alexandra Ganner (Algund) und der Präsident der Bezirksgemeinschaftspräsident Burggrafenamt, Ulrich Gamper die Südtiroler Abordnung.

Es sei eine große Ehre für Südtirol in diesem Heiligen Jahr den Christbaum für den Vatikan stellen zu dürfen, führte Landeshauptmannstellvertreterin Pamer in Rom aus: “Mit diesem Baum überbringen wir die Botschaft der Hoffnung, des Lichts, der Freude und des Friedens. Weil auch dieser Baum ein Baum des Friedens, mit starken Wurzeln, herangewachsen in einer lebendigen und solidarischen Gemeinschaft, ist.”

“Möge in diesem Heiligen Jahr der Hoffnung, auf diesem weltberühmten Platz, der Christbaum aus unserem Ultental die universale Botschaft von Weihnachten verkünden. Die Geschichte der Hoffnung geht weiter und ist noch lange nicht zu Ende erzählt: Gott wird Mensch, damit wir Menschen Mitmenschen sind”, sagte Bischof Ivo Muser bei der Feier auf dem Petersplatz.

Diese wurde von den mitgereisten Musik- und Chorgruppen sowie von den Schützen und der Volkstanzgruppe feierlich umrahmt, bereits am Sonntagabend hatten die Gruppen ein Adventskonzert in der Basilika San Paolo Fuori dalle Mura gespielt und damit Südtiroler Weihnachtsstimmung in Rom verbreitet. Am Montagvormittag stand zudem eine Privataudienz bei Papst Leo XIV. an.

In unmittelbarer Nähe des Ultner Christbaumes am Petersplatz wurde zudem eine Krippe aufgebaut, die in diesem Jahr aus der Provinz Salerno in Kampanien stammt.