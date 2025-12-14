Aktuelle Seite: Home > Chronik > Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung eingeliefert

Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 22:34 Uhr
600282025_1281890757317014_5955940929315873847_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Klausen
Von: ka

Latzfons – In der Fraktion St. Jakob der Gemeinde Latzfons geriet am frühen Sonntagabend ein Elektroauto in Brand. Nachdem gegen 18.50 Uhr Alarm ausgelöst worden war, rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Latzfons, Klausen und Verdings aus, um den Brand zu löschen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Klausen

Zudem musste die Berufsfeuerwehr Bozen alarmiert werden. Laut stol.it rückte diese mit ihrem Spezialcontainer an, um das Auto zu fluten und so eine Wiederentzündung zu verhindern.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Klausen

Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes Klausen erstversorgt und mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Klausen

Das E-Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Die Garage sowie ein zweites Fahrzeug, ein Verbrenner, wurden stark beschädigt.

 

 

 

Bezirk: Eisacktal

