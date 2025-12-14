Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen

Von: ka

Latzfons – In der Fraktion St. Jakob der Gemeinde Latzfons geriet am frühen Sonntagabend ein Elektroauto in Brand. Nachdem gegen 18.50 Uhr Alarm ausgelöst worden war, rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Latzfons, Klausen und Verdings aus, um den Brand zu löschen.

Zudem musste die Berufsfeuerwehr Bozen alarmiert werden. Laut stol.it rückte diese mit ihrem Spezialcontainer an, um das Auto zu fluten und so eine Wiederentzündung zu verhindern.

Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes Klausen erstversorgt und mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert.

Das E-Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Die Garage sowie ein zweites Fahrzeug, ein Verbrenner, wurden stark beschädigt.