Aktuelle Seite: Home > Chronik > Weihnachtsmarkt bringt neuen Schwung in den Kapuzinerpark
"Betrete Anlage jetzt ohne Angst"

Weihnachtsmarkt bringt neuen Schwung in den Kapuzinerpark

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 07:55 Uhr
Kapuzinerpark Weihnachtsmarkt
stnews
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Das Konzept der Stadt Bozen, den Kapuzinerpark von der Schmuddel-Ecke in einen Treffpunkt für Jedermann zu verwandeln, scheint erste Früchte zu tragen.

In den Sommermonaten bis Oktober nutzen zahlreiche Vereine, Kulturschaffende und Sozialorganisationen den Park für ein buntes kreatives Programm: So gab es etwa Morgengymnastik mit Musik, Tanz- und Fotoworkshops, Zirkuskunst, Flohmärkte oder Kleidertauschpartys.

Der Jugenddienst Bozen organisierte sogar einen Filmabend unter offenem Himmel mit riesiger Leinwand.

stnews

Weihnachtsmarkt sorgt für wohlige Stimmung

Nun in der Weihnachtszeit hat der Christkindlmarkt seine Fühler bis in der Kapuzinerpark ausgestreckt und sorgt für wohlige Stimmung.

Attraktionen für Kinder, Weihnachtsdekoration und eine etwas besinnlichere Atmosphäre abseits des Trubels laden zum Flanieren ein. Das “Kapuzinerstandl” gleich hinter den dicken Mauern sorgt für das leibliche Wohl.

Anwohner froh über normales Leben im Kapuzinerpark

Helly und Chris vom Kapuzinerstandl sind bereits das zweite Mal hier. Zuvor waren sie in der Weihnachtszeit im Bahnhofspark untergebracht.

Wie sie erzählen, seien die Anwohner begeistert von ihrer Anwesenheit im Kapuzinerpark. Das würde die Gegend positiv beeinflussen. “Wenn ihr hier seid, kann ich ohne Angst durch den Kapuzinerpark gehen”, so eine ältere Dame zu den Gastronomen. Auch von anderen Personen werden sie willkommen geheißen.

stnews

So wird der einst eher gemiedene Kapuzinerpark für weitere Wochen im Jahr zur Attraktion für die Boznerinnen und Bozner sowie Gästen aus aller Welt und lädt zum Entdecken und Verweilen ein.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
69
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
63
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
51
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Kommentare
39
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
26
Olympia-Zitterpartie in Italien
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 