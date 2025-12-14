Weihnachtsmarkt bringt neuen Schwung in den Kapuzinerpark

Von: luk

Bozen – Das Konzept der Stadt Bozen, den Kapuzinerpark von der Schmuddel-Ecke in einen Treffpunkt für Jedermann zu verwandeln, scheint erste Früchte zu tragen.

In den Sommermonaten bis Oktober nutzen zahlreiche Vereine, Kulturschaffende und Sozialorganisationen den Park für ein buntes kreatives Programm: So gab es etwa Morgengymnastik mit Musik, Tanz- und Fotoworkshops, Zirkuskunst, Flohmärkte oder Kleidertauschpartys.

Der Jugenddienst Bozen organisierte sogar einen Filmabend unter offenem Himmel mit riesiger Leinwand.

Weihnachtsmarkt sorgt für wohlige Stimmung

Nun in der Weihnachtszeit hat der Christkindlmarkt seine Fühler bis in der Kapuzinerpark ausgestreckt und sorgt für wohlige Stimmung.

Attraktionen für Kinder, Weihnachtsdekoration und eine etwas besinnlichere Atmosphäre abseits des Trubels laden zum Flanieren ein. Das “Kapuzinerstandl” gleich hinter den dicken Mauern sorgt für das leibliche Wohl.

Anwohner froh über normales Leben im Kapuzinerpark

Helly und Chris vom Kapuzinerstandl sind bereits das zweite Mal hier. Zuvor waren sie in der Weihnachtszeit im Bahnhofspark untergebracht.

Wie sie erzählen, seien die Anwohner begeistert von ihrer Anwesenheit im Kapuzinerpark. Das würde die Gegend positiv beeinflussen. “Wenn ihr hier seid, kann ich ohne Angst durch den Kapuzinerpark gehen”, so eine ältere Dame zu den Gastronomen. Auch von anderen Personen werden sie willkommen geheißen.

So wird der einst eher gemiedene Kapuzinerpark für weitere Wochen im Jahr zur Attraktion für die Boznerinnen und Bozner sowie Gästen aus aller Welt und lädt zum Entdecken und Verweilen ein.