Europäer schlagen “multinationale” Ukraine-Truppe vor

Montag, 15. Dezember 2025 | 20:29 Uhr
Gemeinsame Erklärung der Europäer in Berlin verabschiedet
Von: APA/AFP/Reuters

Die europäischen Verbündeten der Ukraine haben eine “multinationale Truppe” zur Sicherung eines möglichen Friedensabkommens vorgeschlagen. “Sowohl die USA als auch die Staats- und Regierungschefs Europas sprachen sich dafür aus, zusammenzuarbeiten, um der Ukraine im Kontext einer Vereinbarung zur Beendigung des Krieges robuste Sicherheitsgarantien und Unterstützungsmaßnahmen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zur Verfügung zu stellen”, hieß es am Montag in Berlin.

Die von Europa angeführte Truppe, die von den USA unterstützt werden solle, werde “bei der Regeneration der Streitkräfte der Ukraine, der Sicherung des Luftraums der Ukraine und der Gewährleistung sicherer Meere helfen, auch durch Operationen innerhalb der Ukraine”, wurde in einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Polens, Finnlands, Norwegens, Schwedens, der Niederlande sowie der Spitzen der EU-Institutionen mitgeteilt.

Große Übereinstimmung wird betont

In der Erklärung wird die große Übereinstimmung zwischen den Europäern, der Ukraine und den USA betont. Deshalb werden die Positionen aufgelistet, in denen man bereits übereinstimmt – etwa, dass die ukrainische Armee künftig eine maximale Stärke von 800.000 Soldaten haben soll.

Zudem soll es einen “von den USA geführten Mechanismus zur Waffenstillstandsüberwachung und -verifikation” mit internationaler Beteiligung geben. Damit soll frühzeitig vor potenziellen Angriffen Russlands gewarnt und etwaige Verletzungen des Waffenstillstands zurückverfolgt werden können.

Kommentare

Aktuell sind 17 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
