Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Berüchtigte Orte im Visier

Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote

Samstag, 23. August 2025 | 10:19 Uhr
thumbnail_image6
Foto: Quästur


Von: lup

Bozen – Der Quästor von Bozen, Giuseppe Ferrari, greift hart durch. Im Rahmen intensiver Kontrollen in der Landeshauptstadt wurden demnach in den vergangenen Tagen mehrere Aufenthaltsverbote sowie Verwarnungen ausgesprochen.

Ziel der Kontrollen waren berüchtigte Orte, wie etwa der Kapuzinerpark und der Park der Religionen, aber auch weitere Gebiete außerhalb des Stadtzentrums. Dabei wurden mehrere Individuen anvisiert, die im Verdacht stehen, Drogenverbrechen sowie Gewaltverbrechen begangen zu haben. Auf diesem Wege wurden Aufenthaltsverbote gegenüber vier ausländischen Staatsbürgern ausgesprochen, die fortan für eine Dauer von vier Jahren das Bozner Gemeindegebiet nicht mehr betreten dürfen.

Zwei weiteren Individuen wurde für eine Dauer von drei Jahren untersagt, bestimmte öffentliche Lokale zu betreten, nachdem diese dort einen Wachmann sowie andere Angestellten angegriffen haben sollen. Darüber hinaus wurden sechs weitere in Bozen wohnhafte Personen mündlich verwarnt, denen eine Sonderüberwachung bei weiterem auffälligen Verhalten droht.

Bezirk: Bozen








Bozen

