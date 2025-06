Wie bekannt sind Südtirols Auszeichnungen wirklich?

Von: First Avenue

Seit Jahren werden in Südtirol die Lieblingsplätze von Einheimischen und Gästen ausgezeichnet – echte Hotspots zum Erleben und Genießen. Orte mit besonderem Charme, einzigartiger Atmosphäre oder einem Angebot, das im Gedächtnis bleibt.

Ob urige Winterhütte, beliebte Bar oder besonders empfehlenswertes Restaurant – viele dieser Plätze erhalten Jahr für Jahr Aufmerksamkeit durch Auszeichnungen, Rankings oder Empfehlungen.

Doch wie gut kennen Sie die aktuellen Awards und Mitmachaktionen eigentlich? Und welche neuen Ideen könnten die Landschaft der Auszeichnungen bereichern?

Genau dazu starten wir eine kurze Umfrage, bei der Interessierte ihre Meinung und Ideen einbringen können. Die Fragen drehen sich um die Bekanntheit bestehender Formate, um persönliche Erinnerungen an bisherige Awards – und um frische Ansätze, wie solche Auszeichnungen in Zukunft aussehen könnten.

Die Umfrage ist offen für alle, die Südtirols bunte Landschaft an Genuss, Kultur und Erlebnis schätzen – egal, ob man schon mal aktiv mitgewählt hat oder einfach gerne weiß, wo’s richtig gut ist.

Der Fragebogen ist in wenigen Minuten ausgefüllt und bietet Raum für eigene Vorschläge – vielleicht ist Ihre Idee schon bald Teil eines neuen Awards.

Hier geht’s zur Umfrage (dauert nur 1 Minute).