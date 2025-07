First20 in der Wahrnehmung der Südtiroler:innen

Ergebnisse der First20-Umfrage: Die Marke ist besonders bei Jüngeren bekannt. Es gibt großes Interesse an neuen Themen und Potenziale für weitere Kooperationen. - Foto: © First Avenue

Von: First Avenue

Mit einer nicht-repräsentativen, aber aufschlussreichen Online-Umfrage wurde im Juni 2025 untersucht, wie stark die Marke First20 derzeit im Bewusstsein der Bevölkerung verankert ist und wie das Konzept der Publikumswahlen wahrgenommen wird. Ziel war es, die Markenbekanntheit, das Verständnis des Formats und mögliche Weiterentwicklungspotenziale aus Sicht der Teilnehmenden zu erfassen.

Teilnehmerstruktur und Rahmenbedingungen

Insgesamt nahmen 136 Personen an der Online-Umfrage teil. Die Teilnehmer:innen stammten überwiegend aus Südtirol, mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an jüngeren Befragten unter 40 Jahren. Die Umfrage wurde ohne begleitende Werbekampagne durchgeführt und stützt sich auf organische Reichweite.

Bekanntheit und erste Assoziationen

48% der Befragten gaben an, First20 zu kennen oder bereits davon gehört zu haben. Besonders in der jüngeren Zielgruppe ist die Marke überdurchschnittlich präsent. Auf die offene Frage, was First20 für sie bedeutet, wurden häufig Begriffe wie „Die besten 20“, „Ranking“, „Auszeichnung“ oder „Die beliebtesten Orte Südtirols“ genannt. Diese Antworten zeigen, dass das Grundkonzept – besondere Orte durch eine öffentliche Wahl sichtbar zu machen – inhaltlich verstanden und eingeordnet werden kann.

Wiedererkennungswert und Erinnerungsleistung

27% der Befragten konnten den Namen First20 sofort zuordnen, weitere 20% hielten ihn für bekannt. Bemerkenswert ist, dass sich viele auch ohne aktuelle Marketingmaßnahmen an konkrete Publikumswahlen erinnern konnten. Besonders häufig genannt wurden frühere Votings zu den beliebtesten Aperitivobars und Winterhütten Südtirols. Dies spricht für eine gewisse mediale Nachhaltigkeit des Formats.

Themenvorschläge für kommende Votings

Die Teilnehmenden wurden auch gefragt, welche Orte oder Kategorien sie sich für zukünftige Publikumswahlen wünschen. Genannt wurden unter anderem Sommerhütten, Cafés oder regionale Geheimtipps abseits der bekannten Tourismuspfade. Diese Vorschläge verdeutlichen, dass das Interesse am Mitgestalten des Formats vorhanden ist und die Beteiligungsbereitschaft auch über bisherige Themen hinaus besteht.

Erkenntnisse und Handlungsspielräume

Die Umfrage bestätigt, dass First20 – trotz des vergleichsweise jungen Bestehens – in relevanten Zielgruppen bereits eine erkennbare Markenpräsenz aufgebaut hat. Gleichzeitig deuten die Ergebnisse auf Potenziale hin, die durch gezielte Kommunikation, neue Themenbereiche und Kooperationen mit regionalen Partnern weiterentwickelt werden können. Die Verbindung von Publikumsnähe, lokalem Bezug und medialer Sichtbarkeit wird von den Befragten verstanden und grundsätzlich positiv bewertet.

Fazit

Die vorliegenden Umfrageergebnisse liefern eine fundierte Momentaufnahme zur Wahrnehmung und Reichweite von First20 in Südtirol. Sie geben Hinweise darauf, wo die Marke bereits verankert ist und welche Entwicklungsmöglichkeiten sich aus Sicht der Bevölkerung ergeben. Für die Weiterentwicklung des Formats bieten die Rückmeldungen eine wertvolle Grundlage – sowohl hinsichtlich thematischer Schwerpunkte als auch in Bezug auf künftige Beteiligungsmodelle.

Organisationen oder Betriebe, die sich als Aktionspartner an künftigen First20-Votings beteiligen möchten, können gerne unter marketing@firstavenue.it mit dem First20-Team Kontakt aufnehmen, um individuelle Ideen und Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen.