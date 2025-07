„Hollywood auf der Guntschna“: Gostner-Villa wird Event-Location

Von: luk

Bozen – Nach über 15 Jahren Planung und Bauzeit ist die imposante Villa am Guntschnaberg ober Bozen fertiggestellt. Wie Bauherr und Unternehmer Josef Gostner gegenüber der Zeitung Alto Adige erklärt, wird die Villa ab Oktober 2025 für exklusive Veranstaltungen genutzt. „Ich habe 15 Jahre daran gearbeitet, jetzt lasse ich sie leben“, sagt der Unternehmer über das Projekt, das er seiner Frau Sophie gewidmet und nach ihr benannt hat.

Die “Villa Sophie”, die aufgrund ihrer auffälligen Architektur früh den Spitznamen „Hollywood auf der Guntschna“ erhielt, war von Beginn an ein Blickfang: Mit neoklassizistischen Säulen, Treppenaufgängen, weißer Fassade und exponierter Lage über dem Stadtteil Gries ist sie nahezu von ganz bozen aus sichtbar. Der Bau hatte bereits 2008 begonnen, verzögerte sich jedoch mehrfach wegen technischer, baulicher und bürokratischer Hürden. Zwischenzeitlich lagen die Arbeiten jahrelang still. Erst in jüngerer Zeit wurde das Bauvorhaben endgültig vollendet.

Entworfen wurde die Villa von der Architektin Ute Oberrauch, die sich bei der Gestaltung an den historischen Stadtvillen Gries’ sowie an den terrassierten Zitronengärten des Gardasees und den ehemaligen Kuranlagen unterhalb des Guntschnabergs orientierte. Die Einrichtung wurde gemeinsam mit Sophie Gostner realisiert, was der Villa schließlich auch ihren Namen gab.

Die zukünftige Nutzung sieht ein breites Spektrum an hochwertigen Veranstaltungen vor – von Hochzeiten über Firmenempfänge bis hin zu Tagungen. Die Organisation soll innerhalb der Familie bleiben, erläutert Josef Gostner. Er selbst will sich aber zurückhalten: „Ich habe zu viel zu tun, mein Sohn Peter übernimmt die Organisation“, erklärt er.

Mit der Eröffnung der Villa Sophie als Event-Location erhält ein lange diskutiertes und in der Öffentlichkeit stets präsentes Bauprojekt in Bozen nun eine klare Bestimmung. Der erste offizielle Anlass ist bereits für Anfang Oktober geplant.