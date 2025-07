Felssturz in der Rienzschlucht

Von: mk

Bruneck/Percha – Am 7. Juli 2025 hat sich in der Rienzschlucht ein Felssturz größeren Ausmaßes ereignet. In der Zwischenzeit hat das Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung einen Lokalaugenschein mit Bewertung der Situation vorgenommen.

Dabei hat sich gezeigt, dass größere Bereiche des Hanges zwischen den beiden Tunnels instabil geworden sind und die Felsausbrüche die bestehenden Schutzvorrichtungen durchtrennt haben. Ferner wurden neue instabile Stellen lokalisiert.

Aus diesem Grund muss der übergemeindliche Radwegabschnitt Bruneck/Percha „Rienzschlucht“ vorübergehend aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Die Bezirksgemeinschaft Pustertal ist bereits in Kontakt mit den Gemeinden Bruneck und Percha sowie dem Amt für Zivilschutz, um konkrete Sicherungsmaßnahmen zu planen.

Die Planung und Umsetzung dieser Arbeiten wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis die Rienzschlucht wieder geöffnet werden kann, werden alle Radfahrerinnen und Radfahrer sowie alle Spaziergängerinnen und Spaziergänger dringend ersucht, sich an die Sperre zu halten und die eingerichtete Umleitung zu benutzen.