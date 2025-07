Medaillen der Winterspiele präsentiert

Von: Ivd

Venedig – Die Zeit bis zum Beginn der Olypmischen und Paralympischen Winterspiele 2026 wird immer kürzer. Am 16. Juli wurden im Palazzo Balbi in Venedig, dem Regierungssitz der Region Venetien, die olympischen und paralymischen Medaillen von Mailand Cortina 2026 vorgestellt. Insgesamt 1146 Medaillen werden bei den 195 Veranstaltungen im Frühjahr 2026 vergeben, darunter natürlich auch jene für die Biathlonbewerbe, die vom 8. bis 21. Februar 2026 in der Südtirol Arena Alto Adige in Antholz stattfinden.

Bei der Vorstellung der Medaillen fungierten die Schwimmerin und Olympiamedaillengewinnerin Federica Pellegrini und Paralympionikin Francesca Porcellato als Testimonials. “Die Medaillen von Mailand Cortina 2026 sind viel mehr als nur Auszeichnungen: Sie sind die Essenz eines Designs, das begeistert, die Widerspiegelung eines Traums, der Gestalt annimmt und die Kreativität und Leidenschaft unseres Landes für Sport und Schönheit verkörpert”, sagte Giovanni Malagò, Präsident der Stiftung Mailand Cortina 2026. “Jede Medaille, ob olympisch oder paralympisch, erzählt von der harten Arbeit, der Entschlossenheit, den Opfern und den Hoffnungen derjenigen, die alles dafür geben, um das Podium zu erreichen.” Die Medaillen werden vom Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hergestellt und vereinen elegantes Design, visuelle Wirkung und Nachhaltigkeit dank einer umweltfreundlichen, nachhaltigen und recycelbaren Schutzschicht.