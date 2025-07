Bahnlinie durch die Dolomiten: Gute Idee oder utopisch?

Von: luk

Canazei/Gröden – Stau auf den Pässen, Parkplatznot, Lärm und Abgase inmitten einer sensiblen Alpenlandschaft: Die Verkehrsprobleme rund um den Sellastock spitzen sich von Jahr zu Jahr zu – besonders in den Sommermonaten und bei Großveranstaltungen. Nun bringt die Vereinigung “Transdolomites” einen Vorschlag ein, der zunächst kühn klingt, aber vielleicht gar keine so schlechte Idee ist: eine Bahnverbindung durch die Dolomitentäler als Alternative zum Auto.

Die sogenannte Sellaronda-Bahn soll das Fassatal, das Grödental und das Gadertal verbinden und einen Anschluss an die Dolomitenpässe schaffen. Elektrisch betrieben, landschaftsschonend und touristisch steuerbar – so beschreibt Transdolomites das Konzept, das sich an Vorbildern in der Schweiz und in Österreich orientiert.

Vereinspräsident Massimo Girardi sieht nämlich dringenden Handlungsbedarf: 90 Prozent der Urlauber reisen derzeit mit dem Auto an, weil es kaum Bahnanschlüsse gibt. Maßnahmen wie zusätzliche Buslinien oder Radwege reichten längst nicht mehr aus, um dem wachsenden Verkehrsaufkommen Herr zu werden.

Kritische Stimmen sehen die Idee hingegen als Utopie an. Die Baumaßnahmen für eine derartige Bahn würde viel wertvollen hochalpinen Grund zerstören und die Umsetzung würde lange dauern. Außerdem wäre eine zusätzliche Bahnstrecke keine Verbesserung für das Landschaftsbild.

Jetzt wollen wir von euch wissen, wie ihr die Sache seht! Ist ein solches Projekt realistisch oder Wunschdenken? Nehmt an der Abstimmung teil und schreibt eure Meinung in den Kommentaren!