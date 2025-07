Zwischenstopp: Sinner landet in Bozen und enttäuscht Fans

Von: idr

Bozen – Nach seinem Sieg bei den Wimbledon Championships kehrte Jannik Sinner gestern vermeintlich nach hause zurück, um sich von seiner Heimat, seinen Fans und seinen Lieben feiern zu lassen. Rund hundert Fans standen am Flughafen Bozen bereit, um den frisch gebackenen Champion in Empfang zu nehmen, doch als Sinners Privatjet in der Landeshauptstadt landet, steigen lediglich dessen Bruder und Manager aus. Sinner selbst war nur auf der Durchreise.

Rund eine Stunde harrten Sinners Fans in der sommerlichen Hitze in Bozen aus, viele von ihnen Kinder und Jugendliche, die auf ein Autogramm oder ein Selfie hofften. Doch der Tennisstar ließ sich am Flughafen nicht blicken. Zwar landete gegen 16.20 Uhr tatsächlich ein Privatjet mit dem 23-Jährigen an Bord, doch Sinner verließ das Flugzeug nicht. Als die Sicherheitskräfte dann begannen, die vorbereiteten Sicherheitsabsperrungen abzubauen, wurde auch den Fans klar, dass sie offenbar umsonst warteten.

Enttäuschung über Sinner-Bruder

Ausgestiegen sind stattdessen Sinners Bruder Mark und sein Manager Alex Vittur, die selbst bei Wimbledon dabei waren. Bei den Fans lösten sie allerdings keine Euphorie aus. Sinner dürfte sich auf der Durchreise befunden haben und auf direktem Wege die Erholung des Matches antreten, da in etwas mehr als einem Monat bereits die US Open beginnen. Ob er in seine Wahlheimat Monte-Carlo fliegt oder sich einen Urlaub genehmigt, ist nicht bekannt. Auch ist unklar, ob er vielleicht das Model Laila Hasanovic sehen wird, mit dem Sinner kürzlich mehrfach gesichtet wurde.

Sinners Heimat hätte sich sicher über einen kurzen Abstecher gefreut. Zuletzt wurden zahlreiche Stimmen laut, die ihren Stolz und ihre Glückwünsche bekundeten. Auch Sextens Bürgermeister Thomas Summerer sprach von einem „historischen Tag“ und betonte, wie stolz die Region auf ihren Champion sei. Ob und wann Sinner seine Unterstützer in der Heimat mit einem Besuch ehrt, bleibt offen. So lange müssen Fans ihren Jannik ohne dessen Anwesenheit feiern, doch ein wenig Erholung nach einem Match wie Wimbledon ist mehr als verständlich.