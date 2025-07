Sinner und das Supermodel? Anzeichen verdichten sich

Von: Ivd

London – Nanu, Sinner und das Supermodel? Auf dem Court zählt er zu den konzentriertesten Spielern der Welt. Abseits des Platzes gibt sich Jannik Sinner dagegen verschlossen wie eh und je. Doch rund um den Weltranglistenersten brodelt weiter die Gerüchteküche, nicht zuletzt, weil ausgerechnet Model Laila Hasanovic nun in Wimbledon aufgetaucht ist.

Die dänische Influencerin und Ex-Freundin von Mick Schumacher verfolgte bereits das Finale der French Open hautnah mit. Jetzt sitzt die 24-Jährige offenbar auch beim bedeutendsten Rasenturnier der Welt auf den Tribünen. Zufall oder knistert es zwischen den beiden Stars?

Anzeichen verdichten sich

Dass zwischen dem Südtiroler Tennisstar und dem dänischen Model etwas läuft, ist offiziell nicht bestätigt. Doch die Hinweise verdichten sich: Schon im Mai war Sinner bei einem kurzen Aufenthalt in Kopenhagen mit Laila gesichtet worden. Gemeinsam zeigten sie sich in der dänischen Hauptstadt. Auf Nachfrage erklärte Sinner damals knapp, er habe dort „ein paar Geschäfte erledigt“ und Fotos gemacht. Seitdem wurde die 24-Jährige gleich mehrfach bei großen Tennisturnieren gesichtet – zufällig immer dann, wenn auch Sinner spielte. Zuletzt in Paris, jetzt in Wimbledon.

Sinner selbst hält sich bedeckt. Erst vor wenigen Wochen hatte er in einem Interview bestätigt, dass er nicht mehr mit der russischen Spielerin Anna Kalinskaya liiert sei. Details ließ er offen. Auch von Hasanovic gibt es kein offizielles Statement – weder zur Trennung von Mick Schumacher noch zu einem möglichen neuen Partner.

Ob zwischen dem Tennis-Star und dem Model tatsächlich mehr ist als nur eine platonische Freundschaft, ist nicht bekannt. Klar ist: Laila Hasanovic ist erneut dort, wo Jannik Sinner spielt. Und das wird den Spekulationen sicher nicht den Wind aus den Segeln nehmen.