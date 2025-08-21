Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schauspielerin Millie Bobby Brown adoptiert ein Mädchen
Schauspielerin Millie Bobby Brown will eine große Familie haben

Schauspielerin Millie Bobby Brown adoptiert ein Mädchen

Donnerstag, 21. August 2025 | 20:04 Uhr
Schauspielerin Millie Bobby Brown will eine große Familie haben
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

“Stranger Things”-Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi ein Baby adoptiert. Das teilten sie auf Instagram mit. “Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen.” Unterschrieben wurde der Post mit: “Und dann waren es drei.”

Jon Bon Jovi ist Großvater

Millie Bobby Brown spielt in der Netflix-Mysterie-Show “Stranger Things” die Rolle der Eleven, eines Mädchens mit übernatürlichen Fähigkeiten. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi (23), den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63) – der nun Opa wurde. Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäußert: “Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft”, sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.

Auch sagte sie, dass sie sich eine Adoption vorstellen könne – sogar noch im jungen Alter. Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
47
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Kommentare
40
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
38
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
32
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 