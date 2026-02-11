Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina

Von: First Avenue

Nachhaltige Stadtentwicklung und urbane Regeneration im Herzen der Dolomiten.

Rubner Haus wurde mit dem Bau des 4-Sterne-Superior-Boutique-Hotels „Heritage Alps Hotel“ und vier Wohngebäuden im Rahmen des „Le Vette“ Cortina Exclusive Mountain Resort und New City Hub beauftragt. Dieses städtebauliche Regenerationsprojekt wird vom Unternehmen Renco für die Gemeinde Cortina d’Ampezzo realisiert.

„Le Vette“ Cortina City Hub stellt eines der bedeutendsten städtebaulichen Sanierungsprojekte dar, die derzeit im alpinen Raum durchgeführt werden. Es verwandelt das Gebiet des ehemaligen Bahnhofs in einen multifunktionalen Hub, der öffentliche Dienstleistungen, hochwertige Wohnangebote, Gastgewerbe und Handelsflächen vereint und somit strukturell zur Belebung des Stadtzentrums beiträgt.

Martin Oberhofer, CEO von Rubner Haus, betont: „Das Projekt ist eine vorbildliche Verbindung aus urbaner Regeneration, architektonischer Qualität und langfristiger Vision. Durch die Errichtung des Boutique-Hotels und der vier Wohngebäude können wir durch unser Know-how im nachhaltigen Holzbau zur Transformation eines symbolischen Ortes beitragen.“

Das öffentlich-private Partnerschaftsprojekt hat einen Gesamtwert von 98 Millionen Euro, eine Bauzeit von 28 Monaten und soll im Jahr 2027 fertiggestellt werden. Das Vorhaben umfasst die Sanierung von über 4.500 m² öffentlichen Gebäuden, den Bau von etwa 1.000 m² Handelsflächen, 605 Parkplätzen und 22 Motorradstellplätzen sowie neuen öffentlichen Funktionen, Tiefgaragen, Wohnräumen und Beherbergungsstätten.

