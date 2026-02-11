Aktuelle Seite: Home > Werbung > Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"

Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 00:01 Uhr
Cortina_Cam_007_F_minimiert
Foto (c): Renco
Schriftgröße

Von: First Avenue

Nachhaltige Stadtentwicklung und urbane Regeneration im Herzen der Dolomiten.

Rubner Haus wurde mit dem Bau des 4-Sterne-Superior-Boutique-Hotels „Heritage Alps Hotel“ und vier Wohngebäuden im Rahmen des „Le Vette“ Cortina Exclusive Mountain Resort und New City Hub beauftragt. Dieses städtebauliche Regenerationsprojekt wird vom Unternehmen Renco für die Gemeinde Cortina d’Ampezzo realisiert.

„Le Vette“ Cortina City Hub stellt eines der bedeutendsten städtebaulichen Sanierungsprojekte dar, die derzeit im alpinen Raum durchgeführt werden. Es verwandelt das Gebiet des ehemaligen Bahnhofs in einen multifunktionalen Hub, der öffentliche Dienstleistungen, hochwertige Wohnangebote, Gastgewerbe und Handelsflächen vereint und somit strukturell zur Belebung des Stadtzentrums beiträgt.

Martin Oberhofer, CEO von Rubner Haus, betont: „Das Projekt ist eine vorbildliche Verbindung aus urbaner Regeneration, architektonischer Qualität und langfristiger Vision. Durch die Errichtung des Boutique-Hotels und der vier Wohngebäude können wir durch unser Know-how im nachhaltigen Holzbau zur Transformation eines symbolischen Ortes beitragen.“

Das öffentlich-private Partnerschaftsprojekt hat einen Gesamtwert von 98 Millionen Euro, eine Bauzeit von 28 Monaten und soll im Jahr 2027 fertiggestellt werden. Das Vorhaben umfasst die Sanierung von über 4.500 m² öffentlichen Gebäuden, den Bau von etwa 1.000 m² Handelsflächen, 605 Parkplätzen und 22 Motorradstellplätzen sowie neuen öffentlichen Funktionen, Tiefgaragen, Wohnräumen und Beherbergungsstätten.

Mehr erfahren unter rubner.com

 

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Kommentare
52
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Kommentare
44
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Kommentare
36
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Warum gerade hunderte italienische Soldaten durch Deutschland rollen
Kommentare
33
Warum gerade hunderte italienische Soldaten durch Deutschland rollen
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Kommentare
32
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Anzeigen
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
Mit SkyAlps wird die Anreise selbst zum Teil des Urlaubserlebnisses.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 