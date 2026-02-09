Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Pawigl als Beispiel

Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO

Montag, 09. Februar 2026 | 08:13 Uhr
Bier läuft nicht mehr so (viel durch die Kehlen)
APA/APA/dpa/Daniel Karmann
Von: mk

Pawigl – Gasthäuser als sozialer Treffpunkt mitten im Zentrum gehören zur Südtiroler Tradition, könnte man meinen. Doch immer öfter findet man Ortschaften ohne Gasthaus, wie das Beispiel Pawigl zeigt.

In der Fraktion der Gemeinde Lana leben knapp 100 Menschen – verstreut auf rund 1.200 Metern Höhe. Obwohl es dort ein Gasthaus in gutem Zustand gibt, steht es seit knapp zwei Jahren leer.

Ein Pächter lässt sich einfach nicht finden. Südtirol Heute hat sich die Situation angeschaut. Den ORF-Betrag gibt es hier!

Bezirk: Burggrafenamt

Burggrafenamt

