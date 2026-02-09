Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO

Von: mk

Pawigl – Gasthäuser als sozialer Treffpunkt mitten im Zentrum gehören zur Südtiroler Tradition, könnte man meinen. Doch immer öfter findet man Ortschaften ohne Gasthaus, wie das Beispiel Pawigl zeigt.

In der Fraktion der Gemeinde Lana leben knapp 100 Menschen – verstreut auf rund 1.200 Metern Höhe. Obwohl es dort ein Gasthaus in gutem Zustand gibt, steht es seit knapp zwei Jahren leer.

Ein Pächter lässt sich einfach nicht finden. Südtirol Heute hat sich die Situation angeschaut. Den ORF-Betrag gibt es hier!