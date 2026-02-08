Aktuelle Seite: Home > Chronik > Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Weitere Vorwürfe stehen im Raum

Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO

Sonntag, 08. Februar 2026 | 11:19 Uhr
Neonazi sym rechtsradikal
pixabay.com
Von: mk

Kaltern – Zum olympischen Fackellauf hat sich erst kürzlich eine Gruppe Jugendlicher aus Kaltern mit rechtsextrmen Äußerungen zu Wort gemeldet. Darüber berichtete Südtirol Heute.

Die Gruppe „Aktverein Kaltern“, zu der auch Minderjährige gehören sollen, inszenierte sich zuletzt in sozialen Netzwerken mit SS-Runen und Hitlergruß.

Auch mehrere Fälle von Sachbeschädigung, Bedrohungen und Provokationen sollen auf das Konto der Jugendlichen gehen. Hier geht es zum ORF-Beitrag!

 

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
