Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO

Kaltern – Zum olympischen Fackellauf hat sich erst kürzlich eine Gruppe Jugendlicher aus Kaltern mit rechtsextrmen Äußerungen zu Wort gemeldet. Darüber berichtete Südtirol Heute.

Die Gruppe „Aktverein Kaltern“, zu der auch Minderjährige gehören sollen, inszenierte sich zuletzt in sozialen Netzwerken mit SS-Runen und Hitlergruß.

Auch mehrere Fälle von Sachbeschädigung, Bedrohungen und Provokationen sollen auf das Konto der Jugendlichen gehen. Hier geht es zum ORF-Beitrag!